Galatasaray en az 3 fark için sahaya çıkacak

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta Denizlispor’u deplasmanda 4-1 ile geçen Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kaybetmesiyle bir anda zirveye ortak olmuştu. Sezonun son haftasına Beşiktaş ile aynı puanla giren Cimbom, bugün Yeni Malatyaspor karşısına çıkacak. Galatasaray sahaya en az 3 farklı kazanmak için çıkacak. Antremanlarda moralli ve motivasyonlu olduğu gözlenen oyuncular ve Fatih Terim, karşılaşmaya hazır olduklarını ve şampiyonluğu kazanacaklarına yürekten inandıklarını belirtti.
Başlangıçtan Sona Kadar Hücum Edilecek
Galatasaray ligde averaj ile ikinci sırada bulunuyor.
Son Güncelleme: 15.05.2021 09:46