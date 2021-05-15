İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş ve üzeri Temmuz ayında aşılanıyor..
Son Dakika
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş...

Galatasaray en az 3 fark için sahaya çıkacak

Galatasaray son hafta şampiyonluk için Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım sahaya en az 3 farkla kazanmak için çıkacak.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:46
Galatasaray en az 3 fark için sahaya çıkacak
Takip Et:

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta Denizlispor’u deplasmanda 4-1 ile geçen Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kaybetmesiyle bir anda zirveye ortak olmuştu. Sezonun son haftasına Beşiktaş ile aynı puanla giren Cimbom, bugün Yeni Malatyaspor karşısına çıkacak. Galatasaray sahaya en az 3 farklı kazanmak için çıkacak. Antremanlarda moralli ve motivasyonlu olduğu gözlenen oyuncular ve Fatih Terim, karşılaşmaya hazır olduklarını ve şampiyonluğu kazanacaklarına yürekten inandıklarını belirtti.

Başlangıçtan Sona Kadar Hücum Edilecek

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında Galatasaray’ın gözü sahada kulağı İzmir’de olacak. Göztepe’nin Beşiktaş’a kaybetmemesi halinde Galatasaray’a her türlü galibiyet yetecek. Beşiktaş en az 1-0 kazanırsa Galatasaray Malatyaspor karşısında 4 ve üzeri farkla kazanmak zorunda olacak. Takımın bütün planı maçın başından sonuna kadar hücum ederek erkenden golleri bulmak ve gollerin durumuna göre taktik belirlemek.

Galatasaray ligde averaj ile ikinci sırada bulunuyor.


Son Güncelleme: 15.05.2021 09:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYeni MalatyasporBeşiktaşGöztepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk senaryoları; BJK FB GS kim, nasıl şampiyon olur?
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk senaryoları; BJK FB GS kim, nasıl şampiyon olur?
Şampiyonluk kutlamaları yapılacak mı? Şampiyonluk kutlamalarında sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı!
Şampiyonluk kutlamaları yapılacak mı? Şampiyonluk kutlamalarında sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı!
Aboubakar PFDK'dan ceza aldı mı? Aboubakar Göztepe maçında oynayacak mı, sakat mı?
Aboubakar PFDK'dan ceza aldı mı? Aboubakar Göztepe maçında oynayacak mı, sakat mı?
Formula 1 Türkiye Grand Prix neden iptal edildi?
Formula 1 Türkiye Grand Prix neden iptal edildi?
Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu, neden iptal edildi? Formula 1 Türkiye GP'den üzen haber
Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu, neden iptal edildi? Formula 1 Türkiye GP'den üzen haber
Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?
Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?

Popüler Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk senaryoları; BJK FB GS kim, nasıl şampiyon olur?
Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında?
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru formu
Beni Bırakma dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Şampiyonluk kutlamaları yapılacak mı? Şampiyonluk kutlamalarında sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı!
Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2021
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
19 Mayıs Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenecek mi?
Andorra güncel asgari ücret tutarları 2021
16 Mayıs 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Mayıs Pazar at yarışı programı
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları
19 Nisan reyting sonuçları: Çukur, Kağıt Ev, Maraşlı reyting sıralaması nasıl?
Alev Alev dizisi izlendi mi? Alev Alev beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Emir Tarık Tekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gürcistan asgari ücret ne kadar? 2021 Gürcistan yaşam şartları nasıl?
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?
Set Ekstra sunucusu? Tülay Demir Oktay kimdir, nereli yaşı kaç?
Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları 2021
Kırmızı Oda 38. bölüm fragman izle - Kırmızı Oda 21 Mayıs 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı
Sgk teminat iadesi nasıl alınır? Teminat iadesi alma yazısı nasıl yazılmalıdır?
Devlet hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.