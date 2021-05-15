Galatasaray en az 3 fark için sahaya çıkacak

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta Denizlispor’u deplasmanda 4-1 ile geçen Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kaybetmesiyle bir anda zirveye ortak olmuştu. Sezonun son haftasına Beşiktaş ile aynı puanla giren Cimbom, bugün Yeni Malatyaspor karşısına çıkacak. Galatasaray sahaya en az 3 farklı kazanmak için çıkacak. Antremanlarda moralli ve motivasyonlu olduğu gözlenen oyuncular ve Fatih Terim, karşılaşmaya hazır olduklarını ve şampiyonluğu kazanacaklarına yürekten inandıklarını belirtti.

Başlangıçtan Sona Kadar Hücum Edilecek

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında Galatasaray’ın gözü sahada kulağı İzmir’de olacak.’nin Beşiktaş’a kaybetmemesi halinde Galatasaray’a her türlü galibiyet yetecek. Beşiktaş en az 1-0 kazanırsa Galatasaray Malatyaspor karşısında 4 ve üzeri farkla kazanmak zorunda olacak. Takımın bütün planı maçın başından sonuna kadar hücum ederek erkenden golleri bulmak ve gollerin durumuna göre taktik belirlemek.

Galatasaray ligde averaj ile ikinci sırada bulunuyor.