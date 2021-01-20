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Galatasaray, Emre Akbaba ile sözleşme uzatmayacak

Galatasaray’a transfer olduğu dönem büyük ses getiren Emre Akbaba sınıfta kaldı. Taraftarın ardından teknik direktör Fatih Terim’in de gözünden düşen 28 yaşındaki oyuncuyla ile yollar ayrılacak.

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:48
Galatasaray, Emre Akbaba ile sözleşme uzatmayacak
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Alanyaspor gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve Galatasaray’a transfer olan Emre Akbaba hayal kırıklığı yaşattı. 28 yaşındaki oyuncu Galatasaray dönemin başında iyi bir başlangıç yapsa da yaşadığı 2 büyük sakatlığında etkisiyle eski günlerini mumla arattı.

Son haftalardaki performansıyla taraftarında eleştirisini alan Akbaba, Fatih Terim’in de gözünden düştü. Tecrübeli teknik adam sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba’nın bundan sonraki performansında bir artış olmaması halinde takımdan gönderilmesine izin verecek.

Öte yandan Emre Akbaba’nın yanı sıra sezon sonunda Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Donk, Etebo, Saracchi, Belhanda gibi isimlerinden sözleşmesi bitiyor. Bu isimlerinden sezonun kalanında gösterecekleri performansa göre takımda kalıp kalmayacaklarına karar verilecek.



Son Güncelleme: 20.01.2021 18:48
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Anahtar Kelimeler:
Emre AkbabaGalatasaray
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