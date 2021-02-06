Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin kilit ismi Sosa olacak

Dev derbiye saatler kala iki takımda son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut Gustavo’nun yokluğunda orta sahaya Jose Sosa’yı hazırlıyor. Erol Bulut, Sosa’yı oyunun merkezine oturtacak ve tecrübeli oyuncunun dev maçta kilit rolü üstlenmesini istedi.

Arjantinli oyuncuya derbi öncesi bir görüşme yapan Erol Bulut, Ozan ile birlikte orta ikilide yer alacak olan Sosa’ya hücuma çıkışlarda ilk topu kendisinin atmasını ve oyunun liderliğini üstlenmesini istedi.

Öte yandan Mesut Özil’in derbiye ilk 11’de başlamamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız oyuncunun fiziksel durumu yetersiz kalırken maçın durumuna göre ikinci yarıda sahada olabileceği söyleniyor.