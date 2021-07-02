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Galatasaray Danimarkalı sağ bek Jens Larsen ile görüşmelere başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da sağ bek için girişimler başladı. Sarı kırmızılı yönetim son olarak Udinese forması giyen Larsen’i gündemine aldı. Transferden sorumlu yönetici Işıtan Gün Danimarkalı oyuncu için Udinese ile görüşmelere başladı.

02 Temmuz 2021 Cuma 13:28
Galatasaray Danimarkalı sağ bek Jens Larsen ile görüşmelere başladı
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Yeni sezonda üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray’da geniş bir kadro kurmak için çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte son olarak sağ bek için oyuncu arayışları başlamıştı.

Transferden sorumlu yönetici Işıtan Gün İtalya ligi ekiplerinden Udinese’de forma giyen Danimarkalı Sağ bek Jens Stryger Larsen için İtalya’ya gitti.

Teknik direktör Fatih Terim Şener’in takımdan ayrılması ve Yedlin’in yetersiz performansı nedeniyle sağ beke transfer yapılmasını istemişti.

Udinese ile görüşmeler başladı

Geçtiğimiz hafta Kaan Ayhan ve Mert Çetin için İtalya’ya giden transferden sorumlu yönetici Işıtan Gün, Udinese’de forma giyen 30 yaşındaki Larsen ile de temasa geçti.

Udinese 30 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro bonservis talep ederken 2.5 milyon Euro seviyesinde transferi bitirmek isteyen Galatasaray oyuncuya da yıllık 1 milyon Euro maaş önerdi.

Larsen’in yanı sıra yerli bir oyuncuyu da kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar Bursaspor’dan 21 yaşındaki İsmail Çokçalış’ı da listesinde tutuyor.


Son Güncelleme: 02.07.2021 13:28
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayLarsen
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