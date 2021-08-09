Galatasaray Claudinho için harekete geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da 10 numara için çalışmalar yoğunlaştı. Orta sahaya yaratıcı ve gol yükünü çekecek bir isim alınmasını isteyen Fatih Terim, Tokyo Olimpiyatlarında Brezilya forması giyen 24 yaşındaki Claudinho’nun alınmasını istedi.

Sarı kırmızılı yönetim genç oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Genç oyuncu için Milan, Napoli ve Everton’un da devrede olduğu söyleniyor. Galatasaray yönetimi Claudinho transferinin olmaması halinde Schalke 04 forması giyen Amine Harit için harekete geçecek.