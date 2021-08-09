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Galatasaray Claudinho için harekete geçti

Transferin hızlı ekibi Galatasaray’da 10 numara için kolları sıvadı. Sarı kırmızılıların 10 numara için yeni hedefi Brezilyalı Claudinho oldu. Galatasaray yönetimi Brezilyalı oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 16:24
Galatasaray Claudinho için harekete geçti
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da 10 numara için çalışmalar yoğunlaştı. Orta sahaya yaratıcı ve gol yükünü çekecek bir isim alınmasını isteyen Fatih Terim, Tokyo Olimpiyatlarında Brezilya forması giyen 24 yaşındaki Claudinho’nun alınmasını istedi.

Sarı kırmızılı yönetim genç oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Genç oyuncu için Milan, Napoli ve Everton’un da devrede olduğu söyleniyor. Galatasaray yönetimi Claudinho transferinin olmaması halinde Schalke 04 forması giyen Amine Harit için harekete geçecek.

 


Son Güncelleme: 09.08.2021 16:24
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayClaudinho
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