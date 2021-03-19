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Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde yer alan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile mücadele verecek. Peki Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'de kimler var? Soruları merak edilmeye başlandı.

19 Mart 2021 Cuma 16:13
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı muhtemel ilk 11'ler
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Süper Lig 31’inci haftasında heyecan bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçıyla sürecek. Bu kapsamda Süper Lig'de ikinci sırada yer alan ve derbi haftasında kayıp vermeden geçmek istiyor. Şampiyonluk yarışındaki iddiasına devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Bu akşam gerçekleşecek olan kritik mücadelede iki takımında sahaya çıkaracağı oyuncuların kimler olacağı araştırılmaya başlandı. Küme düşmemeye oynayan Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak olan bu maç iki takım içinde kritik bir öneme sahip.

Galatasaray – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan mücadele 19 Mart Cuma (bu akşam) Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda başlayacak. BeIN Sports HD 1 ekranlarından canlı olarak verilecek olan maç saat 19.00'da başlayacak. Maçın hakemi Volkan Bayarslan. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Kutluhan Bilgiç üstlenecek. Maçın dördüncü hakemiyse Kutluhan Bilgiç olacak. Maçın VAR hakemi Abdulkadir Bitigen, AVAR hakemiyse Bahattin Duran olduğu TFF tarafınca açıklandı.

Galatasaray- Fatih Karagümrük muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray:

 Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson, Feghouli, Emre Kılınç, Mohamed, Falcao.

Çaykur Rizespor:

 Gökhan Akkan, Morozyuk, Selim Ay, Talbi, Melnjak, Dokovic, Fabricio, Boldrin, Samudio, Fenando, Skoda.

Süper Lig'de oynamış oldukları 29 karşılaşmada 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan Galatasaray, topladığı 61 puan ile ligde ikinci sırada bulunuyor. 

Galatasaray'da Son Durum

Diğer yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı, Galatasaray 4-0’lık skorla kazanmayı bilmişti.

Galatasaray'da bu karşılaşmada sarı kart cezası olan Taylan Antalyalı sahada olamayacak.

Sakatlığı geride bırakan Ryan Donk ise maçta sahada olabilecek .

Ayrıca sarı-kırmızılılarda 3 sarı kartı olan Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Marcao Rizespor karşılaşması sırasında kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşeceklerinden dolayı 32’nci haftada oynanacak olan Atakaş Hatayspor karşılaşmasında cezalı durumda olacaklar. 

Çaykur Rizespor'un son durumu

Çaykur Rizespor ise ligde karşılaştığı 28 mücadelede 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mücadeledense puan alamadı. Karadeniz ekibinin topladığı 31 puan ile averajla 14. Sırada yer alıyor.

Konuk takım Çaykur Rizespor'da sakatlığı olan forvet oyuncusu Loic Remy ile  Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan karşılaşmada sahada bulunamayacak. 

Çaykur Rizespor'da 3 sarı kart sınırında olan Tunay Torun, Meriah, Sabo, Fenando ve Dokovic  bu karşılaşmada sarı kart gördükleri durumunda cezalı durumda olacak ve 32. haftada Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahada olamayacak.

 

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 16:13
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayÇaykur RizesporSüper Lig
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