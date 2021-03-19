Galatasaray Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gs Çaykur Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 31.haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Lider Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde ikinci sırada olan sarı kırmızılar bu maçta mutlak galibiyet hedefliyor. Her iki takımda maça az bir süre kala son hazırlıklarını tamamladı.

Muhtemel ilk 11’ler

Galatasaray:

Çaykur Rizespor:

Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Saracchi, Feghouli, Etobo, Fenandes, Emre Kılınç, Falcao, MohamedGökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Boldrin, Fenando, Samudio, Skoda

Galatasaray’da zorlu maç öncesi orta sahanın önemli ismi Taylan Antalyalı’nın cezası bulunuyor. Teknik direktör Fatih Terim bu maçta Taylan’ın yerine yeniden Etebo’yu sahaya sürecek. Tecrübeli teknik adam geçen hafta olduğu gibi bu maçta Falcao ve Mohammed ile sahaya çift forvetle çıkacak.

Rize’de 3 eksik

Karadeniz temsilcisi zorlu Galatasaray maçında sakatlıkları bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan’dan yararlanamayacak.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor’da yeni teknik direktör Bülent Uygun zorlu maç öncesi takımına güvendiğini ve bu maçta puan veya puanlar almak istediklerini belirtti.

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı geniş özeti ve golleri için tıklayınız.