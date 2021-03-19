Galatasaray Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Galatasaray Rize Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 31.haftasında zirve takibini sürdüren Galatasaray sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Karşılaşma öncesi iki takım son hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Rizespor maçı 19 Mart Cuma saat 19:00’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Galatasaray:

Çaykur Rizespor:

Taylan Antalyalı yok

Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Saracchi, Feghouli, Etobo, Fenandes, Emre Kılınç, Falcao, MohamedGökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Boldrin, Fenando, Samudio, Skoda

Galatasaray’da zorlu Rizespor maçında cezalı Taylan Antalyalı yer almıyor. Teknik direktör Fatih Terim Taylan’ın yerine Etebo’yu sahaya sürecek. Öte yandan tecrübeli teknik adam geçen hafta olduğu bu haftada çift forvetle sahaya çıkacak.

Mohammed ve Falcao ikilisine aynı anda şans verecek olan Terim’in orta saha kurgusunu da Etobo, Fenandes ve Gedson’dan kurması bekleniyor.

Rizespor’da 3 eksik

Deplasman ekibi Rizespor’da ise zorlu Galatasaray maçı öncesi Loic Remy, Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasındaki 40.maç

Rizespor bu sezon Süper Lig’de aldığı 7 galibiyet ve 10 beraberlikle 31 puan topladı. Averajla 14.sırada yer alan Rizespor küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Öte yandan takımın yeni teknik direktörü Bülent Uygun zorlu deplasman öncesi takıma güveniyor.

Galatasaray ve Rizespor lig tarihinde 40 kez karşılaştı. Bu maçlarda 26 galibiyeti Galatasaray alırken, Rizespor’un 6 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında gollü maçların olduğu dikkat çekiyor. Son olarak ligin ilk yarısında oynanan maçta 4-0 bitmişti. Öte yandan Rize ekibi Galatasaray deplasmanında sadece bir kez kazanabildi.

Galatasaray Rizespor maçı canlı izle

Galatasaray Rizespor maçı bu akşam 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle maçları izlemek için beIN Sports aboneliğinin olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Ancak maçlar intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Bu siteler yasal değildir. Kaçak yayın yapan bu sitelere takip etmekte artık yeni yasa ile birlikte suç sayılıyor. Ayrıca bu sitelerdeki yayınlar 4-5 dakika geriden geldiği gibi yayın kalitesi de kötüdür. Bu nedenle maçları reklamsız, HD ve kesintisiz izlemek için beIN Sports aboneliği alınmalıdır. BeIN Sports aboneliği içerisinde maçları televizyondan takip edebildiğiniz gibi cep telefonu ve bilgisayardan da takip edebilirsiniz.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.