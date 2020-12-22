Galatasaray camiasını üzen haber! Ulaş Bayam hayatını kaybetti

Covid 19 nedeni ile tedavi altında olan Ulaş Bayam hayatını kaybetti. Galatasarayın İzmir taraftar grubunun başında olan Bayam’ın vefatını Ultraslan, sosyal medya hesabından duyurdu. Galatasaraylıları derinden üzen vefat haberine camiadan pek çok isim baş sağlığı mesajları paylaştı.
Ulaş Bayam Kimdir?
1978 yılında İzmir’de dünyaya gelen Ulaş Bayam, Galatasaray’ın taraftar grubu Ultraslan’da İzmir koordinatörlüğü görevini sürdürmüştür. Ayrıca yurt içi temsilciliği görevini yürüten Ulaş Bayam korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Son Güncelleme: 22.12.2020 15:15