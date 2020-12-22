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Galatasaray camiasını üzen haber! Ulaş Bayam hayatını kaybetti

Galatasaray taraftar grubu Ultraslan'ın İzmir koordinatörü olan Ulaş Bayam uzun zamandır verdiği korona virüs mücadelesine yenik düştü. Bayam'ın vefat haberi Galatasaray camiasını ve sevenlerin tarafından üzüntü ile karşılandı.

22 Aralık 2020 Salı 15:15
Galatasaray camiasını üzen haber! Ulaş Bayam hayatını kaybetti
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Covid 19 nedeni ile tedavi altında olan Ulaş Bayam hayatını kaybetti. Galatasarayın İzmir taraftar grubunun başında olan Bayam’ın vefatını Ultraslan, sosyal medya hesabından duyurdu. Galatasaraylıları derinden üzen vefat haberine camiadan pek çok isim baş sağlığı mesajları paylaştı.

Bir süredir virüsle mücadele veren Ulaş Bayam’ın daha önce kalbi durmuş ve yeniden çalıştırılmıştı. Deneyimli ismin vefatı sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.

Ulaş Bayam Kimdir?

1978 yılında İzmir’de dünyaya gelen Ulaş Bayam, Galatasaray’ın taraftar grubu Ultraslan’da İzmir koordinatörlüğü görevini sürdürmüştür. Ayrıca yurt içi temsilciliği görevini yürüten Ulaş Bayam korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir.



Son Güncelleme: 22.12.2020 15:15
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Anahtar Kelimeler:
UlaşbayamGalatasaray
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