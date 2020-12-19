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Galatasaray camiasına şok! Yoğun bakıma kaldırılan Duygun Yarsuvat'ın durumu ciddi

Koronavirüs salgınına yakalanan Galatasaray Spor Kulübü divan kurulu Üyesi Duygun Yarsuvat, durumu kritikleşmeye başlayınca yoğun bakıma kaldırıldı. Eski başkan Yarsuvat'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:48
Galatasaray camiasına şok! Yoğun bakıma kaldırılan Duygun Yarsuvat'ın durumu ciddi
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Galatasaray Spor Kulübünün sevilen isimlerinden eski başkan Duygun Yarsuvat, koronavirüs salgınına yakalanmıştı. Halen Sarı-Kırmızılı Kulüpte divan kurulu üyeliğinde bulunan Yarsuvat'ın durumu kritikleşti ve apar topar yoğun bakım ünitesine alındı. Burada entübe edilen eski başkanın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

83 yaşındaki Duygun Yarsuvat'ın hastalığı Galatasaray ve tüm spor camiasını üzerken kulüpten yapılan yazılı açıklamada Yarsuvat'ın geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı hastane yoğun bakımında tedavi altına alındığı belirtilirken "Kulübümüzün 35. Başkanı Sayın Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:48
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GalatasarayDiva Kurulu üyesiDuygun YarsuvatKoronavirüsYoğun Bakım
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