Galatasaray camiasına şok! Yoğun bakıma kaldırılan Duygun Yarsuvat'ın durumu ciddi

Galatasaray Spor Kulübünün sevilen isimlerinden eski başkan Duygun Yarsuvat, koronavirüs salgınına yakalanmıştı. Halen Sarı-Kırmızılı Kulüpte divan kurulu üyeliğinde bulunan Yarsuvat'ın durumu kritikleşti ve apar topar yoğun bakım ünitesine alındı. Burada entübe edilen eski başkanın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

83 yaşındaki Duygun Yarsuvat'ın hastalığı Galatasaray ve tüm spor camiasını üzerken kulüpten yapılan yazılı açıklamada Yarsuvat'ın geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı hastane yoğun bakımında tedavi altına alındığı belirtilirken "Kulübümüzün 35. Başkanı Sayın Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.