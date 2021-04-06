Galatasaray bu hafta neden maçı yok, BAY’mı geçiyor? BAY geçmek nedir?

Galatasaray bu hafta bay mı geçiyor?

Çekişmeli geçen maçlar sonunda Süper lig skorlara göre ilk üç sıra her hafta sıralama değişmektedir. Dört büyüklerin Bay’ı ne zaman? Sorusunun cevabı.

2020-2021 Süper Lig fikstür tamamlandı. Konyaspor ilk hafta maç yapmadan geçeceği yani bay geçeceği zirvede mücadele veren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor bay geçeceği veya maç yapmadan geçeceği diğer haftalarda belli oldu.

-Galatasaray 33.hafta (BAY)

-Beşiktaş 26.hafta (BAY)

-Fenerbahçe 36.hafta (BAY)

-Trabzonspor 39.hafta (BAY)

Galatasaray bu hafta Bay mı geçecek?

Galatasaray geçen hafta Hatayspor ile oynadığı maçta mağlubiyet alarak bu haftaki maç bay geçiyor. Müsabaka tablosu:

*31.hafta Galatasaray- Çaykur Rizespor

*32.hafta Galatasaray- Hatayspor

*33.hafta Bay

*34.hafta Galatasaray- Fatih Karagümrük