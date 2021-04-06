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Galatasaray bu hafta neden maçı yok, BAY’mı geçiyor? BAY geçmek nedir?

Bu sezon Süper Lig'de 21 takım olmasından dolayı her hafta başka bir takım bay geçiyor. Şampiyonlardan favori olan Galatasaray hangi hafta bay geçeceği merak edilmektedir? Sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

06 Nisan 2021 Salı 22:25
Galatasaray bu hafta neden maçı yok, BAY’mı geçiyor? BAY geçmek nedir?
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Galatasaray bu hafta bay mı geçiyor?

Çekişmeli geçen maçlar sonunda Süper lig skorlara göre ilk üç sıra her hafta sıralama değişmektedir. Dört büyüklerin Bay’ı ne zaman? Sorusunun cevabı.

2020-2021 Süper Lig fikstür tamamlandı. Konyaspor ilk hafta maç yapmadan geçeceği yani bay geçeceği zirvede mücadele veren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor bay geçeceği veya maç yapmadan geçeceği diğer haftalarda belli oldu.

-Galatasaray 33.hafta (BAY)

-Beşiktaş 26.hafta (BAY)

-Fenerbahçe 36.hafta (BAY)

-Trabzonspor 39.hafta (BAY)

Galatasaray bu hafta Bay mı geçecek?

Galatasaray geçen hafta Hatayspor ile oynadığı maçta mağlubiyet alarak bu haftaki maç bay geçiyor. Müsabaka tablosu:

*31.hafta Galatasaray- Çaykur Rizespor

*32.hafta Galatasaray- Hatayspor

*33.hafta Bay

*34.hafta Galatasaray- Fatih Karagümrük



Son Güncelleme: 06.04.2021 22:25
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBayFutbolMaç
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