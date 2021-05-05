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Galatasaray Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho’yu istiyor

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışını son 3 haftaya taşıyan bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho’yu istiyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:22
Galatasaray Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho’yu istiyor
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Geçtiğimiz hafta Ankara’da Gençlerbirliği’ni 2-0 yenen Galatasaray tüm dikkatini Beşiktaş maçına çevirdi. Şampiyonluk umutlarını sürdüren sar kırmızılı takım transfer çalışmalarına da hız vermeye başladı. Fatih Terim’in istediği oyunculardan olan Brezilyalı Paulinho için Çin kulübü Guangzhou FC’ye resmi teklif yaptığı öğrenildi. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kariyerinde daha önce Tothenham ve Barcelona gibi elit takımlarda forma giydikten sonra Çin Ligi’nin yolunu tuttu. Oyun tarzının Felipe Melo’ya benzemesi nedeniyle Türkiye’de fark yaratacağı öngörülüyor. Oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

İç Transferde Hareketlilik

İç transferde Emre Akbaba’ya yeni sözleşme teklif edileceği, Halil Dervişoğlu ve Gedson Fenandes’i takımda tutmak için oyuncuların kulüpleriyle görüşmelere başlanacağı ifade edildi.

Galatasaray ligin 40. Haftasında derbi maçında lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.




Son Güncelleme: 05.05.2021 07:22
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GalatasarayPaulinho
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