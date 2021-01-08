İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Galatasaray Bodo Glimpt forması giyen iki ismi radarına aldı

Ara transfer döneminin açılmasının ardından Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim iki isimle yolları ayırıp yerlerine iki yeni oyuncunun gelmesini talep etti.

08 Ocak 2021 Cuma 16:46
Galatasaray Bodo Glimpt forması giyen iki ismi radarına aldı
Takip Et:

Galatasaray yönetimi teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen iki isimle yolları ayırmaya karar verdi. Kadrodan ayrılması beklenen iki ismin Sekidika ve Etebo olduğu öğrenilirken, bu ikiliden Sekidika’nın Süper Lig’de forma giyebileceği bir takıma kiralanması bekleniyor.

Öte yandan iki oyuncunun kadrodan ayrılmasının ardından yabancı sınırında açılacak kontenjan Bodo Glimt forması giyen Norveçli Patrick Berg ve Nijeryalı Victor Boniface ile doldurulacak. Ön liberoda oynayan 23 yaşındaki Berg’in Taylan ile rekabete girmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 08.01.2021 16:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferBergNorveç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son saniye basketi Fenerbahçe Beko'ya galibiyeti getirdi! Kızılyıldız'ı deplasmanda devirdi
Son saniye basketi Fenerbahçe Beko'ya galibiyeti getirdi! Kızılyıldız'ı deplasmanda devirdi
Ankaraspor: Testi pozitif çıkan oyuncuyu oynattılar!
Ankaraspor: Testi pozitif çıkan oyuncuyu oynattılar!
EuroLegaue'in 18. haftasında Barcelona evinde Valencia'yı 89-72 yendi
EuroLegaue'in 18. haftasında Barcelona evinde Valencia'yı 89-72 yendi
Beşiktaşlı milli futbolcu Oğuzhan Özyakup oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile nişanlandı!
Beşiktaşlı milli futbolcu Oğuzhan Özyakup oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile nişanlandı!
Rusya ekipleri Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!
Rusya ekipleri Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!
Brahim Darri BB Erzurumspor ile anlaştı!
Brahim Darri BB Erzurumspor ile anlaştı!

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizisi çekim yeri
Diş estetiği fiyatları ne kadardır? Diş estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Fulbright bursunun genel özellikler nelerdir? 2021 fulbright bursu ne kadar?
Kalk Gidelim dizisi neden final yapıyor? TRT 1 Kalk Gidelim dizisinden üzen haber
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Babil yeni sezonda Ozan Güven olmayacak mı? Egemen karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan hakkında bilgiler
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Rüyada bilezik taktığını ne demektir? Doğum veya bilezik taktığını rüyasının tabiri ve anlamı
Kredi kartı başvurusu olumsuz olanlar ne yapmalı?
SGK Ve Vergi Borçları Yapılandırma ile hangi borçlar yapılandırılacak? Borç ödemeleri kaç taksitte ödenecek?
ÖSYM sınav takvimi eKPSS, LGS, KPSS, ÖABT, DGS, ALES1, YDS, İSG 2020 tarihleri
Garanti BBVA konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1’in altına çekti
Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Acil toplanma alanları nerelerdir, yakınımdaki acil toplanma alanı nerde? Acil toplanma alanını sorgulama işlemi
Milletvekili maaşları ne kadardır? Ocak 2021
Ocak 2021 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar
Leyla Tanlar yeni sezonda hangi dizide rol alacak?
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması katılım şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
Bugün kimin maçı var? TV 8 Ocak 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.