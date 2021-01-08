Galatasaray Bodo Glimpt forması giyen iki ismi radarına aldı

yönetimi teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen iki isimle yolları ayırmaya karar verdi. Kadrodan ayrılması beklenen iki ismin Sekidika ve Etebo olduğu öğrenilirken, bu ikiliden Sekidika’nın Süper Lig’de forma giyebileceği bir takıma kiralanması bekleniyor.

Öte yandan iki oyuncunun kadrodan ayrılmasının ardından yabancı sınırında açılacak kontenjan Bodo Glimt forması giyen Norveçli Patrick Berg ve Nijeryalı Victor Boniface ile doldurulacak. Ön liberoda oynayan 23 yaşındaki Berg’in Taylan ile rekabete girmesi bekleniyor.