Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kim bu akşam nasıl şampiyon olur? 2021 Şampiyonluk hesaplamaları

Spor Toto Süper Lig’de 42. Hafta mücadeleleri bu akşam oynanacak. Bu akşam oynanacak karşılaşmalar sonrasında Spor Toto Süper Lig’de şampiyon belli oluyor. Geçen hafta Denizlispor’u 4-1 yenen Galatasaray, bir anda şampiyonluğun favorisi durumuna geldi. Bu akşam Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı bulunmaktadır. Spor Toto Süper Lig’de şampiyon bu akşam belli olacak. Vatandaşlarımız Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kim şampiyon olur, Beşiktaş nasıl şampiyon olur, Galatasaray nasıl şampiyon olur, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur sorularının yanıtlarını arıyor. Süper Lig’de şampiyonluk hesaplamaları belli oldu.

Ligin son haftasına girilirken lider Beşiktaş 81, ikinci Galatasaray 81 ve üçüncü Fenerbahçe 79 puanda bulunuyor. Takımların şampiyonluk formülleri merak ediliyor.

Beşiktaş’ın Şampiyonluk Şansı

Spor Toto Süper Lig’in ben son haftasına girilirken liderlik koltuğunda Beşiktaş oturuyor. 81 puanla iki takımdan Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki ikili averaj ortadan kalkmıştı. Her iki takımın arasındaki averajla eşitlik var. Eğer ligin son haftasında iki takımın puanı eşit olursa genel averaj devreye girecek.

Beşiktaş, şampiyon olmak istiyorsa bu akşam Göztepe’yi yenmek zorundadır. Ayrıca Beşiktaş’ın Galatasaray’a göre iki averaj daha fazlası olduğu için şampiyonluk yolunda en avantajı takım Beşiktaş olarak gözüküyor. Beşiktaş bu akşam Göztepe takımını mağlup ederse ve goller atmayı başarırsa, Galatasaray kazanmak zorunda ve Beşiktaş’tan iki gol fazla atmak zorundadır.

Galatasaray’ın Şampiyonluk Şansı

Spor Toto Süper Lig’de son hafta mücadeleleri öncesinde Galatasaray ile Beşiktaş son haftaya aynı puan ile girdi. Galatasaray, geçtiğimiz hafta Denizlispor’u deplasmanda yenince Beşiktaş ile hem ikili averajını hem de puan farkını eşitlemiş oldu. Deplasmanda atılan golü bir önemi olmadığı için ikili averaj çeşitlendi. Beşiktaş’ın puan kaybetmesi halinde Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. Bu durumda Fenerbahçe’nin kazanması önemli olmayacak. Bu akşam hem Beşiktaş hem Galatasaray kazanırsa genel averajda bakılacak. Genel averajda Beşiktaş 44, Galatasaray ise 42 averaja sahip. Galatasaray’ın şampiyonluk kazanması için Beşiktaş’tan iki gol fazla artması gerekiyor.

Fenerbahçe’nin Şampiyonluk Şansı

Genel averajın eşitlenmesi durumunda iki takımın attığı gol sayısına bakılacak. Bu durumda Beşiktaş 87 gol atarken Galatasaray 77 gol attı. Dolayısıyla bu durumda Beşiktaş şampiyon olacak.

Son haftaya ikinci sırada giren ancak geçtiğimiz hafta Sivasspor’a mağlup olan Fenerbahçe’nin şampiyonluk için sadece tek bir ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe, puan eşitlikleri durumunda averaj konusunda rakiplerinin arkasında kalıyor. Fenerbahçe, bu akşam Galatasaray ve Beşiktaş’ın kaybetmesi durumunda, Kayserispor’u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Dolayısıyla Fenerbahçe’nin şampiyon olması için bu akşamki maçı kazanıp, Beşiktaş’ın ve Galatasaray’ın mağlup olması gerekiyor. Bu ihtimal mucize olarak gözüküyor.

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yolunda takımların puan eşitliği olması durumunda ilk olarak ikili averaja bakılmaktadır. Ligi eşit puanda bitiren ilk iki takımın ilk önce ikili averajına bakılır. Eğer ikili averajlarda da eşitlik varsa deplasmanda atılan golün bir önemi bulunmayacak. İkili averajda eşitlik bulunuyorsa genel averaja bakılır.

O son haftaya 81 puan ile ilk iki sırada giren Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki ikili averajda eşitlik var. Son haftaya puanların aynı olması durumunda genel averajda bakılacak. Fenerbahçe hem ikili averajda hem de genel averaj da rakiplerinin gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe’nin şampiyon olması için bu akşam Beşiktaş’ın hem de Galatasaray’ın kaybetmesi gerekiyor.

Genel Averajda Kim Üstün?

Genel averajda bakacak olursak, Beşiktaş’ın genel averajı 44 iken, Galatasaray’ın genel averajı 42 olarak dikkat çekiliyor. Bu kapsamda son hafta mücadeleleri sonrasında puanların eşit çıkması durumunda genel averajına bakılacak ve burada üstün olan takım şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray’ın şampiyon olmak için Beşiktaş’tan iki gol fazla atması gerekiyor. Eğer genel averajda eşitlik bulunursa atılan gol sayısına bakılacak. Beşiktaş şimdiye kadar 87 gol atarken Galatasaray 77 gol attı. Genel averajın eşit olması durumunda Beşiktaş şampiyon olacak.

Üçlü Averajda Kim Üstün?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sezon aynı puanda bitirme ihtimalleri bulunuyor. Bu açıdan üç takımın sezonu aynı puanla bitirmesi halinde üçlü averaja bakılacak. Üçlü averajla Galatasaray’ın 7, Beşiktaş’ın 7, Fenerbahçe’nin iki puanı bulunuyor. Bu durumda Beşiktaş daha fazla gol attığı için şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasına girilirken üst sıralardaki takımların şampiyonluk mücadelesi büyük bir heyecana sahne oluyor. Aynı zamanda alt sıralardaki takımların ligde kalma mücadelesi de büyük bir heyecanla devam ediyor. Bu kapsamda bu akşam üç büyük takımın şampiyon olma ihtimali bulunuyor. Bu takımlar arasında en baştaki takım ise Beşiktaş olarak dikkat çekiyor. Ancak Beşiktaş’ın olası bir puan kaybı durumunda Galatasaray kazanırsa şampiyon Galatasaray olacak. Eğer hem Galatasaray hem Beşiktaş bu akşam mağlup olup, Fenerbahçe kazanırsa Fenerbahçe şampiyon olacak. Bu açıdan futbolseverleri heyecan dolu bir hafta bekliyor.