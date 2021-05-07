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Galatasaray Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler sakat ve cezalı oyuncular

Süper Lig’in 40.haftasında Beşiktaş liderliğini korurken 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Galatasaray Beşiktaş maçında muhtemel 11’i merak eden vatandaşlar araştırmalara koyuldu. İşte Galatasaray Beşiktaş maçı muhtemel 11 sakat ve cezalı oyuncular haberimizde

07 Mayıs 2021 Cuma 17:52
Galatasaray Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler sakat ve cezalı oyuncular
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Süper Lig’i 40.haftasında liderliğini koruyan Beşiktaş ve Galatasaray 8 Mayıs tarihinde karşı karşıya gelecek. 81 puan ile birinci sırada yer alan Beşiktaş, 3.sırada yer alan Galatasaray takımını konuk edecek. Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda oynayacak olan takımlar saat 20.30’da mücadele için hazır olacak. Süper Lig sonuna gelirken birinci sırada yer alan Beşiktaş, şampiyonluğa çok yaklaştı.

Geçen 39.haftada Gençlerbirliği ve Galatasaray mücadelesinde 2-0 mağlup eden sarı kırmızılılar Süper Lig'te ilk 3'te durumunu korurken futbol dünyasında çalkalanmalara sebep olan Hatayspor ve Beşiktaş karşılaşmasından 7-0 galibiyet ile evine dönen siyah beyazlılar futbol gündeminin seyrini değiştirmişti.

Galatasaray Arda Turan ve Etebo sarı kart sınırında bulunurken koronavirüs salgınına yakalanan Etebo, maçta yer almayacak.

 Beşitakş’ta Dorukhan Toköz, Adem Ljajic Cyle Larin ve Atiba Hutchinson yer alırken 41.haftada forma giyemeyecek.

Aboubakar Beşiktaş Galatasaray karşılaşmasında olmayacak.

Sakatlanan oyuncu derbide olmayacak. Fakat N’koundou bekleniyor.

İşte Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11l’ler

Galatasaray:

Muslera, Ömer, Marco, Donk, Şener, Taylan, babel, Emre, Gedson, Halil

Beşiktaş:

Ersin, N’Sakala, Vida, Welinton, Rosier, Atiba, Josef, Ljajic, Larin, Ghezzal, Gökhan Töre




Son Güncelleme: 07.05.2021 17:52
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaşMaçDerbi
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