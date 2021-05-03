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Galatasaray - Beşiktaş maçı iddia oranları belli oldu!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için kritik olan karşılaşmada Galatasaray, kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasının İddia oranları da netlik kazanırken ev sahibi Galatasaray, favori olan taraf oldu. İşte belirlenen iddia oranı…

03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:04
Galatasaray - Beşiktaş maçı iddia oranları belli oldu!
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8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak karşılaşma şampiyonluk için büyük öneme sahipken 37 karşılaşmada 75 puanı bulunan Galatasaray, 37 karşılaşmada 81 puanı bulunan rakibi Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk iddiasına devam etmek için mücadele verecek. Son derece kritik karşılaşma öncesi İddia oranları da netlik kazandı. 

Galatasaray - Beşiktaş maçının karşılaşmasının İddia oranları netlik kazanırken ev sahibi Galatasaray, favori olan taraf oldu. 

Galatasaray - Beşiktaş maçının İddia oranları şöyle:

▪️ Galatasaray: 2.20

▪️ Beraberlik: 2.95

▪️ Beşiktaş: 2.40

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
IddiaŞampiyonGalatasarayBeşiktaşOran
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