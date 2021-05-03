Galatasaray - Beşiktaş maçı iddia oranları belli oldu!

8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak karşılaşma şampiyonluk için büyük öneme sahipken 37 karşılaşmada 75 puanı bulunan Galatasaray, 37 karşılaşmada 81 puanı bulunan rakibi Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk iddiasına devam etmek için mücadele verecek. Son derece kritik karşılaşma öncesi İddia oranları da netlik kazandı.

Galatasaray - Beşiktaş maçının karşılaşmasının İddia oranları netlik kazanırken ev sahibi Galatasaray, favori olan taraf oldu.

Galatasaray - Beşiktaş maçının İddia oranları şöyle:

▪️ Galatasaray: 2.20

▪️ Beraberlik: 2.95

▪️ Beşiktaş: 2.40