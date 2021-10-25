İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Galatasaray Beşiktaş derbisinde savunmasına güveniyor

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Galatasaray Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Zorlu karşılaşmada sarı kırmızılıların en büyük kozu Marcao Nelsson ikilisi olacak. Sarı kırmızılılar her iki stoperin oynadığı Avrupa maçlarında gol yemedi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 15:40
Galatasaray Beşiktaş derbisinde savunmasına güveniyor
Takip Et:

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Galatasaray Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Zorlu karşılaşmada teknik direktör Fatih Terim stoper ikilisi Marcao ve Nelsson’a güveniyor. Ligde cezasını tamamlayan Marcao Beşiktaş maçıyla formasına kavuşacak.

Galatasaray Avrupa Ligi’nde çıktığı üç maçta da gol yemedi. Bu maçlarda stoper ikilisi Marcao ve Nelsson ikilisinin performansı çok beğenildi. İki oyuncunun sahadaki uyumu dikkat çekti. Fatih Terim Beşiktaş derbisinde de iki oyuncusunun defanstaki başarılı performansına güveniyor. Sarı kırmızılı teknik heyet Beşiktaş’ın golcüleri Batshuayi, Ghezzal, Larin ve Teixeira konusunda gerekli bilgileri iki stopere de anlatıyor. Terim zorlu maç öncesi iki oyuncusuna da güvendiğini belirtti.


Son Güncelleme: 25.10.2021 15:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGalatasarayMarcao
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri
Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız

Popüler Haberler

26 Ekim 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Ekim Salı at yarışı programı
TJK 25 Ekim 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
25 Ekim 2021 Pazartesi itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Bitcoin ya da kripto hisseleri olanların dikkatine! Bunların yerine bir bitcoin ETF satın alınır mı?
En çok satan iphone 13 renkleri neler?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 24 Ekim 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
PNL Coin hakkında bilmemiz gerekenler
Hafta sonu 24 Ekim 2021 Pazar açık noter var mı? 24 Ekim 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Çılgın sayısal loto süperstar nedir? Çılgın Sayısal Loto Süperstar nasıl oynanır?
BİM'in 22 Ekim 2021 aktüel ürünlerinde neler var?
Hasta kabul sekreterliği sertifikası ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği yaş sınırı
Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, kapsamı ne?
Koronavirüs salgınından korunmak için dışarıdan eve geldiğinizde nasıl yemizlik yapılmalı?
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazananların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
TRT 1 canlı yayın akışı 1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.