Galatasaray Beşiktaş derbisinde savunmasına güveniyor

Süper Lig’in 10’uncu haftasındadeplasmanına konuk olacak. Zorlu karşılaşmada teknik direktör Fatih Terim stoper ikilisive Nelsson’a güveniyor. Ligde cezasını tamamlayan Marcao Beşiktaş maçıyla formasına kavuşacak.

Galatasaray Avrupa Ligi’nde çıktığı üç maçta da gol yemedi. Bu maçlarda stoper ikilisi Marcao ve Nelsson ikilisinin performansı çok beğenildi. İki oyuncunun sahadaki uyumu dikkat çekti. Fatih Terim Beşiktaş derbisinde de iki oyuncusunun defanstaki başarılı performansına güveniyor. Sarı kırmızılı teknik heyet Beşiktaş’ın golcüleri Batshuayi, Ghezzal, Larin ve Teixeira konusunda gerekli bilgileri iki stopere de anlatıyor. Terim zorlu maç öncesi iki oyuncusuna da güvendiğini belirtti.