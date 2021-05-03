Galatasaray - Beşiktaş derbisi iddia oranları belli oldu!

Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçın iddia oranları açıklandıktan sonra pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Galatasaray’ın Beşiktaş’ı konuk edeceği maçta lider Beşiktaş galibiyet alarak şampiyonluk kutlamalarına başlamak isterken Galatasaray maçtan galip ayrılarak şampiyonluk yolunda Beşiktaş’ın yara almasını ve şampiyonluk ihtimallerini arttırmak istiyor.

Açıklanan iddia oranlarında ev sahibi Galatasaray favori olarak gösterilirken 8 Mayıs 2021 saat 20.30’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak maç pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 37 maçta 75 puan toplayan Galatasaray ile 37 maçta 81 puan toplaya Beşiktaş’ın şampiyonluk yolunda ki önemli maçları iddia oranları açıklandı.

Galatasaray – Beşiktaş iddia oranları