İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Galatasaray - Beşiktaş derbisi iddaa oranları

Süper Lig'in 40.haftasında çok kritik olan Galatasaray- Beşiktaş mücadelesi heyecanla bekleniyor. Her iki takımda sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Dev derbinin iddia oranları belli oldu. Maç gününe kadar derbinin iddia oranları değişmektedir. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iddia oranları ne oldu? İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iddia oranları...

07 Mayıs 2021 Cuma 12:34
Galatasaray - Beşiktaş derbisi iddaa oranları
Takip Et:

Süper Lig’de kalan 3 haftanın ilk maçında Galatasaray liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş’ı ağırlayacak. Ligin ilk yarısındaki maçı Beşiktaş 2-0’lık net skorla geçmişti. Hafta başından belirlenen iddaa oranları değişti. Beşiktaş’ın oranı yükselirken,Galatasaray’ın oranı düştü.

Yeni oranlar şu şekilde;

Galatasaray – 2.05

Beraberlik- 3.10

Beşiktaş- 2.50

Eski oranlar ise şu şekildeydi;

Galatasaray – 2.20

Beraberlik – 2.95

Beşiktaş – 2.40

Süper Lig’de 40.haftadaki maç 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Türk Telekom Arena’da oynanacak. Maçın hakemi Cüneyt Çakır oldu.




Son Güncelleme: 07.05.2021 12:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray-BeşiktaşSüper Lig 40.haftaIddia Oranları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA Avrupa Ligi final maçını hangi takımlar oynayacak? Finalistler belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi final maçını hangi takımlar oynayacak? Finalistler belli oldu!
Canlı izle Arsenal Villareal Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Arsenal Villareal maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Arsenal Villareal Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Arsenal Villareal maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Roma Manchester United Bein Sports 2 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Roma Manchester United maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Roma Manchester United Bein Sports 2 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Roma Manchester United maçı Selçuk Sports Netspor izle
eFootball Galatasaray SK vs Barcelona maçı ne zaman?
eFootball Galatasaray SK vs Barcelona maçı ne zaman?
Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
F1 İspanya GP 2021: 7 Mayıs Cuma saat kaçta başlayacak? Formula 1 yarışı nasıl canlı izlenir?
F1 İspanya GP 2021: 7 Mayıs Cuma saat kaçta başlayacak? Formula 1 yarışı nasıl canlı izlenir?

Popüler Haberler

Galatasaray - Beşiktaş derbisi iddaa oranları
Bugün kimin maçı var? 7 Mayıs 2021 Cuma maç programı
1999 Yılı öncesi işe girişliler için erken emeklilik şartları nelerdir?
Çoban istihdam destek tutarı ve ödeme zamanı
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 7 Mayıs 2021 Cuma Bankaların mevduat faiz oranları
Arka Sokaklar yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Akrep dizisi 21. bölüm tek parça izle - Star TV canlı yayın izle 6 Mayıs 2021 Perşembe
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 6. bölüm tek parça izle - TRT 1 canlı yayın izle 6 Mayıs 2021 Perşembe
Camdaki Kız5. bölüm izle tek parça! Kanal D Camdaki Kız son bölüm kesintisiz izle
Bir Bilen Bir Pişiren sunucular Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir?
Deniz Gezmiş kimdir? Deniz Gezmiş nerelidir, kaç yaşında neden öldü?
Torun bakım maaşı miktarı ve başvuru şartları 2021
A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı?
Kenya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Yağlı ciltler için kapatıcılığı yüksek fondöten ve fondöten seçimi önerileri
Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Bugün ramazan orucunun kaçıncı günü?
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? 2021 Evde cevizli baklava tarifi
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 7 Mayıs 2021 Cuma
Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli, kaç yaşında? Hasan Can Kaya sevgilisi kim?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.