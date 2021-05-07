Galatasaray - Beşiktaş derbisi iddaa oranları

Süper Lig’de kalan 3 haftanın ilk maçında Galatasaray liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş’ı ağırlayacak. Ligin ilk yarısındaki maçı Beşiktaş 2-0’lık net skorla geçmişti. Hafta başından belirlenen iddaa oranları değişti. Beşiktaş’ın oranı yükselirken,Galatasaray’ın oranı düştü.
Yeni oranlar şu şekilde;
Galatasaray – 2.05
Beraberlik- 3.10
Eski oranlar ise şu şekildeydi;
Galatasaray – 2.20
Beraberlik – 2.95
Beşiktaş – 2.40
Süper Lig’de 40.haftadaki maç 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Türk Telekom Arena’da oynanacak. Maçın hakemi Cüneyt Çakır oldu.
Son Güncelleme: 07.05.2021 12:34