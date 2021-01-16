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Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam ediyor!

Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray ile oynanacak derbi merak edilmeye devam ediyor. Galatasaray'ın hazırlıklarına devam ettiği derbi öncesinde Florya Metin Oktay tesislerinde tamamlıyor.

16 Ocak 2021 Cumartesi 15:33
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam ediyor!
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Süper Lig’in 19. Haftasında kozlarını paylaşacak olan GalatasarayBeşiktaş derbisi için hazırlıklar sürüyor. Fatih Terim önderliğinde yapıla hazırlıklarda pas ve taktik çalışmaları yapan Galatasaray son hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay tesislerinde yapılan maç önü hazırlıkları ısınma hareketleri ile başladı. Pas oyunları ve pas üzerine teknik antrenman ile devam eden maç hazırlıkları son kısımda teknik çalışmalar ve taktik oyunları üzerinden idman tamamlandı. Koşu ve soğuma hareketleri sonrasında Galatasaray’ın derbi hazırlıları son bulurken maç önü antrenmanı akşam saatlerinde yine Florya Metin Oktay tesislerinde yapılacak.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 15:33
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaşDerbiHazırlık
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