Galatasaray Benfica forması giyen Gabriel'e talip oldu!

Transfer çalışmalarına sessiz bir şekilde devam eden Galatasaray’da Belhanda ve Feghouli çin takım bulmaya çalışırken gelecek sezon kadro düzenlemesine de devam ediyor. Yapılan kadro düzenlemesinde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in orta sahada istediği oyuncu Benfica’da forma giyen 26 yaşında ki orta saha oyuncusu Gabriel oldu.

Satın alma opsiyonlu olarak kiralama yoluna giden Galatasaray’dan Benfica’ya ve oyuncuya resmi teklif yapıldığı açıklandı. Galatasaray oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama yolu için teklif yaparken Benfica Başkanı Vieira oyuncunun serbest kalma maddesinin olduğu ve 60 milyon Euro değer belirlendiği belirtildi.

Benfica’da gelecek sezon takımı çalıştıracak olan Joge Jesus’un takım planlamasında Gabriel’e forma şansı vermesi düşük bir ihtimal olarak belirtildi.

Gabriel kimdir?

Brezilya’da profesyonel futbolculuğa başlayan Gabriel henüz 17 yaşındayken Juventus’a transfer oldu. Juventus’a transfer olduktan sonra Pro Vercelli, Spezia, Pescara, Livono ve Leganes'te kiralık olarak oynayan Gabriel orta sahanın defansif pozisyonunda oynamaktadır. Aynı zamanda iki yönlü orta saha rolünü de başarı ile gerçekleştirebilen Gabriel 2016 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Leganes’e transfer olmuştur. 2018 yılına kadar Leganes forması giyen Gabriel daha sonra 8 milyon Euro karşılığında Benfica’ya transfer oldu.

68 resmi maçta 4 gol 7 asist katkı saplayan Brezilyalı oyuncu kariyerinde toplam 272 maça çıkmıştır. 272 maçta 26 gol ve 18 asistlik skor katkısında bulunmuştur.