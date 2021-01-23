Galatasaray, Belhanda ile yeni sözleşme imzalayacak

Galatasaray’ın en çok eleştirilen isimlerinden biri olan ancak son haftalardaki performansıyla dikkatleri çeken Belhanda’nın sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Faslı oyuncunun ligin ilk yarısında gösterdiği performans eleştirilen azalmasını sağladı.

Öte yandan sarı kırmızılı yönetim 3.2 milyon Euro maaş alan oyuncunun maaşından indirim yapması halinde yeni sözleşme yapmaya sıcak bakıyor. Belhanda maaşında yaklaşık yarı yarıya bir indirim yapabileceğini yönetime bildirdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyla kısa süre içerisinde 2 yıllık yeni sözleşme yapılması bekleniyor.

Belhanda bu sezon ligde çıktığı tüm maçlarda 6 gol 2 asist yapma başarısı gösterdi.