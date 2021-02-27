Galatasaray-BB Erzurumspor ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. Haftasında Türk Telekom Arena Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar zirve mücadelesinde yara almak istemiyor. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. Taraftarlar Galatasaray-BB Erzurumspor karşılaşmasının ilk 11’lerini merak ediyor.
Galatasaray-BB Erzurumspor İlk 11’ler
Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram; Etebo; Onyekuru, Gedson Fenandes, Emre Kılınç, Arda Turan; Mostafa Mohamed.
Göktuğ, Butko, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Cenk, Buğra, Aatif, Gomes.
Son Güncelleme: 27.02.2021 20:05