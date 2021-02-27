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Galatasaray-BB Erzurumspor ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 27. Haftasında lider Galatasaray, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlıyor. Sarı Kırmızılılar zirve mücadelesinde yara almak istemiyor. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu.

27 Şubat 2021 Cumartesi 20:05
Galatasaray-BB Erzurumspor ilk 11'ler belli oldu
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Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. Haftasında Türk Telekom Arena Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar zirve mücadelesinde yara almak istemiyor. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. Taraftarlar Galatasaray-BB Erzurumspor karşılaşmasının ilk 11’lerini merak ediyor.

Süper Lig’de zirve mücadelesi kıyasıya bir rekabet halinde devam ediyor. Ligde geride kalan 26 hafta boyunca toplamda 54 puan toplayan Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş ile aynı puanları paylaşsa da averajla lider konumda yer alıyor. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe’ye 3 puan fark atmış durumda.

Galatasaray-BB Erzurumspor İlk 11’ler

Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram; Etebo; Onyekuru, Gedson Fenandes, Emre Kılınç, Arda Turan; Mostafa Mohamed.

Göktuğ, Butko, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Cenk, Buğra, Aatif, Gomes.



Son Güncelleme: 27.02.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayErzurumspor
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