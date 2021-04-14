Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçim tarihini açıkladı. Galatasaray, 22 mayısta yapılacak olan ‘Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’ ile seçimin gerçekleşeceğini belirtti.

Galatasaray Spor Kulübü’nün açıklaması:

Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 22 Mayısıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayısıs 2021 günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Deneği Yönetim Kurulu”