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Galatasaray başkanlık seçimi hangi tarihe ertelendi, ne zaman yapılacak?

Galatasaray'da başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 29 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılan seçimin pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği haberi dün paylaşıldı. Peki ertelenen seçim tarihi ne olacak? Albayrak seçime yönelik açıklamasında hangi tarihi verdi? İşte detaylar...

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:05
Galatasaray başkanlık seçimi hangi tarihe ertelendi, ne zaman yapılacak?
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Abdurrahim Albayrak Galatsaray'ın ertelenen seçimine dair tarihine yöenlik açıklamda bulundu. Sarı-Kırmızılı kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Albayrak'ın da adı başkan adayları arasında konuşulsa da, Sarı-Kırmızılı kulislerde bazı başkan adaylarına "2. adamlık" teklifi götürdüğü ve oluşacak yeni yönetimde sunacağı maddi destek ile yer almak istediği iddia ediliyor.

Camianın önde gelenlerinden Adnan Polat ise aday olacağı yönündeki iddialarına dün yalan şeklinde yanıt vermişti. Galatasaray'ın başkan adaylar Mustafa Cengiz, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu...




Son Güncelleme: 06.05.2021 16:05
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Anahtar Kelimeler:
SeçimGalatasarayBaşkanlık
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