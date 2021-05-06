Galatasaray başkanlık seçimi hangi tarihe ertelendi, ne zaman yapılacak?

Abdurrahim Albayrak Galatsaray'ın ertelenen seçimine dair tarihine yöenlik açıklamda bulundu. Sarı-Kırmızılı kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Albayrak'ın da adı başkan adayları arasında konuşulsa da, Sarı-Kırmızılı kulislerde bazı başkan adaylarına "2. adamlık" teklifi götürdüğü ve oluşacak yeni yönetimde sunacağı maddi destek ile yer almak istediği iddia ediliyor.

Camianın önde gelenlerinden Adnan Polat ise aday olacağı yönündeki iddialarına dün yalan şeklinde yanıt vermişti. Galatasaray'ın başkan adaylar Mustafa Cengiz, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu...