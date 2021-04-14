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Galatasaray başkanlık seçimi başkan adayları kimler?

Galatasaray’ın başkanlık seçimleri gündemde! Galatasaray’da başkanlık seçiminin yapılacağı tarih ve başkan adayları belirlendi. Galatasaray’ın başkanlık seçimlerine dair detaylı bilgiyi haberimizden öğrenebilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 19:47
Galatasaray başkanlık seçimi başkan adayları kimler?
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Galatasaray Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan başkanlık seçiminin tarihi açıklandı. Başkanlık seçiminin tarihini başkan adaylarıyla beraber detaylı bir şekilde araştırarak haberimizde sizlerle paylaştık.

 

Başkanlık seçimi ne zaman?

Hayranların merakla beklediği başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamalara göre başkanlık seçimi 22 Mayısıs Cumartesi günü bir genel kurul toplantısı eşliğinde gerçekleştirilecek.

 

Başkanlık adayları ise şu şekilde:

Eşref Hamamcıoğlu

Divan Kurulu Başkanlık görevini bir süre önce bırakmış olan Eşref Hamamcıoğlu, başkan adayları arasında. Doğuştan Galatasaraylı olduğunu dile getiren Hamamcıoğlu, birçok görev ve sorumluluklarının bulunduğunu ve bu sorumlulukları gerçekleştirmek için kendisiyle aynı duyguları paylaşan herkesle çalışmaya açık olduğunu dile getirdi.

 

Burak Elmas

Kulüp içerisinde kısa bir dönem yöneticilik yapmış olan Galatasaray Divan Kurulu üyesi Burak Elmas da bu senenin başkan adaylarından.

 

Metin Öztürk

Galatasaray Divan Kurulu üyelerinden olan Metin Öztürk’ün de başkanlığa aday olduğu söylenmekte.

Tuncer Hunca

Galatasaray Genel Kurul üyelerinden olan Tuncer Hunca da 22 Mayısıs günü gerçekleşmesi beklenen başkanlık seçimine adaylığını ekledi.

Ali Fatinoğlu

Yönetmeliğin ilk seçim kararları sırasında başkanlığa aday olacağını söylemiş olan Ali Fatinoğlu, henüz 22 Mayısıs günü gerçekleşecek olan başkanlık seçimi üzerine bir yorumda bulunmadı.

 

Mustafa Cengiz

Şu an başkan olan Mustafa Cengiz’in de tekrardan başkanlık için aday olacağı söylenmekte. Mustafa Cengiz tarafından 22 Mayısıs başkanlık seçimine aday olup olmadığına dair bir açıklama gelmedi.

Cengiz Özyalçın

Kulüp içerisinde yöneticilik de yapmakta olan ve diğer adaylara kıyasla yaşı epeyce büyük olan Cengiz Özyalçın’ın da başkanlık seçimine aday olduğu söylenmekte.



Son Güncelleme: 14.04.2021 19:47
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GalatasarayBaşkanlık SeçimleriBaşkanlık Adayları
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