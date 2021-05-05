Galatasaray başkanlığına Işın Çelebi adaylığını koydu

’da gözler başkanlık seçimlerine çevrildi. Galatasaray’da 29 Mayıs 2021 tarihinde başkanım seçimleri yapılacak. Şimdiye kadar Galatasaray başkanlığı seçimlerinde başkanlık adaylığını ortaya koyan kişiler arasında Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Metin Öztürk gibi isimler bulunuyor. Son olarak mevcut başkan Mustafa cengiz de başkanlığa adaylık koyduğunu açıkladı. Bu gelişmelerin ardından son olarakbaşkan adaylığı hanesinde bulundu.

Çelebi, daha önce Adnan Polat döneminde Galatasaray ikinci başkanı görevini yürütüyordu. Kendisi siyasetçi olduğu gibi aynı zamanda akademisyen olarak görev yapmaktadır. Orta doğu teknik Üniversitesi mühendislik fakültesi metalurji bölümü mezunudur. Kendisi iyi derecede İngilizce biliyor. Daha önce ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapmıştı. Şu an 70 yaşında olan Işın Çelebi, Galatasaray başkanlığına adaylığını koyarak Galatasaray başkanı olmak istiyor.