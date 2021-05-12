Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Vodafone Park'ta yaşanan arbede hakkında konuştu

Yapılacak soruşturmayı yakından takip edeceklerini aktaran Günay, "Dün akşam Vodafone Arena’da maç bitiminde yaşanan ve spor ruhuna yakışmayan olaylar bizleri de üzdü. Sonuç ne olursa olsun fiziki müdahalenin izahı olamaz. Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız. Bu tür olayların sahalardan silinmesi en büyük dileğimizdir" ifadelerine yer verdi.

Neler yaşanmıştı

'ın'e 2-1 yenildiği karşılaşmanın sonrasında soyunma odası koridorlarında arbede yaşanmış, Ghezzal'ın menajeriyle Karagümrük futbolcusu N'dao arasındaysa gerilimler yaşanmıştı.

Olayın sonrasında Ghezzal'ın menajeri polislerce emniyete götürülerek gözaltına alınmıştı. Söz konusu menajerse bu sabah saatlerinde serbest bırakıldı.