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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Vodafone Park'ta yaşanan arbede hakkında konuştu

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay Vodofone Park'ta meydana gelen olayları yakından takip ettiklerini belirtti. Günay, bu olayların yaşanmasında dolayı ise üzgün olduklarının altını çizdi. İşte Galatasaray Başkan Yardımcısı Günay’ın açıklaması…

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:22
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Vodafone Park'ta yaşanan arbede hakkında konuştu
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Yapılacak soruşturmayı yakından takip edeceklerini aktaran Günay, "Dün akşam Vodafone Arena’da maç bitiminde yaşanan ve spor ruhuna yakışmayan olaylar bizleri de üzdü. Sonuç ne olursa olsun fiziki müdahalenin izahı olamaz. Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız. Bu tür olayların sahalardan silinmesi en büyük dileğimizdir" ifadelerine yer verdi.

Neler yaşanmıştı

Beşiktaş'ın Karagümrük'e 2-1 yenildiği karşılaşmanın sonrasında soyunma odası koridorlarında arbede yaşanmış, Ghezzal'ın menajeriyle Karagümrük futbolcusu N'dao arasındaysa gerilimler yaşanmıştı.

Olayın sonrasında Ghezzal'ın menajeri polislerce emniyete götürülerek gözaltına alınmıştı. Söz konusu menajerse bu sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
YusufGünayGalatasarayBeşiktaşKaragümrük
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