Galatasaray başkan adayı Tuncer Hunca adaylıktan çekildiğini açıkladı

’da çok yakında başkanlık seçimleri yapılacak. Şimdiye kadar birkaç isim başkanlığı aday olduğunu açıklamıştı. Galatasaray’da 29 Mayıs 2021 tarihinde başkanlık seçimleri yapılıyor. Şimdiye kadar Galatasaray başkanlığına adaylığını açıklayan isimler arasında mevcut başkan Mustafa cengiz, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Burak elmas bulunuyor.

Son olarak daha önce adaylığını açıklayan Tuncer Hunca, Galatasaray başkanlığına adaylığından çekildiğini açıkladı. Hunca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 22 Mayıs ile 29 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak olan Galatasaray başkanlığı seçimlerinde diğer adaylara başarılar diledi. Başkan adaylığından çekilme kararını Galatasaray’a gönül vermiş kişilerden, eş, dost ve akrabalardan aldığı kararlar doğrultusunda açıkladığını söyledi. Bundan sonraki süreçte adaylığını ortaya koyan Eşref Hamamcıoğlu ve ekibine başarılar dilediğini ifade etti. Mevcut başkan Mustafa cengiz ise şimdiye kadar net bir açıklama yapmamış ancak bugün yaptığı adaylık başvurusu sonrasında Galatasaray başkanlığına yeniden aday olduğunu ifade etti.