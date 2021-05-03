Son olarak daha önce adaylığını açıklayan Tuncer Hunca, Galatasaray başkanlığına adaylığından çekildiğini açıkladı. Hunca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 22 Mayıs ile 29 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak olan Galatasaray başkanlığı seçimlerinde diğer adaylara başarılar diledi. Başkan adaylığından çekilme kararını Galatasaray’a gönül vermiş kişilerden, eş, dost ve akrabalardan aldığı kararlar doğrultusunda açıkladığını söyledi. Bundan sonraki süreçte adaylığını ortaya koyan Eşref Hamamcıoğlu ve ekibine başarılar dilediğini ifade etti. Mevcut başkan Mustafa cengiz ise şimdiye kadar net bir açıklama yapmamış ancak bugün yaptığı adaylık başvurusu sonrasında Galatasaray başkanlığına yeniden aday olduğunu ifade etti.
Galatasaray başkan adayı Tuncer Hunca adaylıktan çekildiğini açıkladı
Galatasaray’da başkanlık seçimi heyecanı başladı. Galatasaray seçimleri 22 Mayıs’ta yapılacak. 22 Mayıs’a çoğunluk sağlanamazsa 29 Mayıs’a ertelenecek. Seçimlerde adaylığını koyan Tuncer Hunca adaylıktan çekildiğini açıkladı.
03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:38
Son Güncelleme: 03.05.2021 17:38