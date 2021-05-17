Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Galatasaray kulübünde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul’da başkanlığa aday olan Eşref Hamamcıoğlu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Eşref Hamamcıoğlu hakkında merak edilen bilgilere yazımızda yer verdik.

Eşref Hamamcıoğlu kimdir?

1954 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Eşref Hamamcıoğlu, lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde 1974 senesinde tamamladı. Üniversite eğitimini 1980 senesinde Sorbonne Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

İş yaşamına hizmet sektörü ile başlayan Hamamcıoğlu, 1981 ile 1992 seneleri arasında Tekfen Holding'e baglı şirketlerde yöneticilik yaptı. 1991-2011 seneleri arasında ise, Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev aldı. 2012 senesinden günümüze kadar kendisine ait olan UP Danışmanlık ve Optimal Yiyecek İçecek Çözümleri AŞ şirketleriyle faaliyetlerine devam ettirmektedir.

Hamamcıoglu, 1994-1998 seneleri arasında Galatasaraylılar Deneği Yönetim Kurulunda ve 2001-2002 senelerinde Mehmet Cansun'un başkanlığında Muhasıp Üye olarak görev yapmıştır. Hamamcıoglu, Galatasaray Eğitim Vakfı ve 2017-2019 senelerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarakda hizmet verdigi Galatasaray Yardımlaşma Vakfında Müteveli üyesidir. Başkanlığa adaylığını koyan Hamamcıoglu, 2018 senesinde yapılan seçimde Galatasaray Divan Kurulu Başkanlıgı görevini yapmıştı. Fransızca ve İngilizce dillerine hakim olan Hamamcıoglu evli ve bir çocuğu vardır.