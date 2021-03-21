Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu neler söyledi?

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Mayısıs ayında gerçekleşecek seçimlerin öncesinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü’nde Mayısıs ayında Olağan Seçimli Genel Kurul gerçekleştirilecek. Kuruldan önce Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da seçimlere aday oldu.

Galatasaray Başkanı adayı Eşref Hamamcıoğlu adaylığı ile alakalı açıklama yaptı

Salgın sebebi ile Divan Kurulu toplantısı online video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Toplantıda Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, başkanlığa aday olduğunu dile getirdi.

Başkanlığa adaylığını gösteren Eşref Hamamcıoğlu toplantıdaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Seçildiğimiz tarihten bu yana verdiğiniz desteklerden ötürü teşekkürlerimizi iletiyoruz. Galatasaray'a hizmet etmek bir bayrak yarışıdır. Tüm tenkit ve algılara karşı dik durup, üç yıl boyunca layıkıyla görevimizi yerine getirdik. Bugün alnımız dik olarak görevimizi devrediyoruz. Bize vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyorum."

“Biz her şeyimizi Galatasaray’dan alan insanlarız”

Eşref Hamamcıoğlu toplantıda Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı’na aday olmayacağını dile getirirken şu ifadelere yer verdi:

"Biz her şeyimizi Galatasaray'dan alan insanlarız. Artık hepimiz, Galatasaray'dan aldıklarımızı geri verme zamanına geldik. Ben camianın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere kayıtsız kalmayacağım.

Seçim tarihi belli olduğu zaman, görev verilmesi halinde bu görevden kaçmayacağım. Bu konuda çalışmalar ve projeler içinde olduğumu beyan etmek istiyorum.

Galatasaray'ın en büyük avantajı, Türkiye'nin en iyi insan kaynağına sahip olmasıdır. Galatasaray'ın mali durumu gelecek senelerde hemen düzelecek bir şey değil. Her kim böyle bir vaatte bulunuyorsa Galatasaray'ı tanımıyor demektir.

Galatasaray'ın birlikte hareket ederek, ortak akılla fiiliyata dökerek, güç birliği sağlayarak, hem dışarıya hem de içerideki bölünmelere karşı durarak başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki dirayetli bir temsil gösteren, ciddi, emek sarf etmiş, Galatasaray'da merdivenleri tırmanarak gelmiş kişilere emanet edelim."

Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına aday olan Eşref Hamamcıoğlu

Eşref Hamamcıoğlu, 1954 senesinde İstanbul’da doğdu. 1975 senesinde Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Hamamcıoğlu ardından 1980 senesinde Sorbonne Üniversitesi’nde İşletme bölümü okudu.

Hamamcıoğlu, 1981-1992 arasında Tekfen Holding’e bağlı olan şirketlere yöneticilik yaptı. Daha sonra 1992-2012 arasında da Sodexo Kurucu Genel Müdür ve CEO görevlerinde bulundu.

1994-1998 arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu’nun da başkanlık yaptığı Galatasaraylılar Deneği Yönetim Kurulu’nda ardından da 2001-2002 yılında Mehmet Cansu’nun başkan olduğu dönemde Muhasip üye görevlerinde bulundu.

Bunların yanı sıra Fransızca ve İngilizce bilen Hamamcıoğlu, TÜSİAD, Türk-Fransız Ticaret Deneği ve Türkiye Olimpiyat Komitesi üyeliği yapıyor. Kendisi evli ve bir çocuk babası.