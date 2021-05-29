Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan liste verildi

Galatasaray Kulübünde başkan seçimi öncesi hazırlıklar başladı. Adaylarda listeler gelmeye devam ederken Burak Elmas’ta 44 kişiden oluşan listesini divan kuruluna sundu. Elmas Galatasaray hakkında söylemleri ile beğeni toplamayı başarırken listeyi verirken şu ifadeleri kullandı; ‘’ başkanlık süreci bizim için bir iktidar mücadelesi değil. Galatasaray’ın aydınlık geleceği için verdiğimiz bir mücadele. Maalesef hukuksuzluk şekilde başka hazırlanmamış adaylara imkan sağlamak adına iptal edilen seçim için mecburen tekrar imzalarımızı ve listelerimizi teslim ettik. Galatasaray için elimizden geleni vermeye hazırız. Şartlar ne olursa olsun, tarih ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray, geleceği için önemli bir seçim bizi bekliyor. ‘’ diyerek konuştu.

Başkan adayı Burak Elmas’ın divan kuruluna sunduğu liste şu şekildedir;

Başkan adayı:

Burak Elmas

Asil liste:

Burak Elmas

Ali Polat Bengiserp

Mehmet Remzi Sanver

Başak Karaca

Bikem Ardakoç Kanık

Turhan Özen

Burçak Emre Zorlu

Şükrü Köksal Ünlü

Mustafa Özgür Kalelioğlu

Rezan Epözdemir

Özgür Işıtan Gün

Yönetim yedek listesi:

İbrahim Reha Keskin

Selim Sefada

Abdulvahap Gazi Tanrıverdi

Mehmet Polat Kalafatoğlu

Ahmet Ozan Şener

Denetim Kurulu

Asil liste:

Asaf Savaş Akat

Tolga Erem

Emre Şahsuvaroğlu

Yedek listesi:

Barış Nane

Anıl Mertol

Nazımcan Angın

Sicil kurulu

Asil liste:

Recep Şükrü Ergün

Gülbin Erduran

Mehmet Mustafa Kemal Yalman

Sedat Besen

Sebla Kesim

İlknur Gündem

Halim Neyzi

Yedek listesi:

Zeynep Lale Özkut

Adli Bora Palaska

Ali Mert Ramazanoğulları

Disiplin kurulu

Asil liste:

Osman Alp Yalman

Mithat Can Baydarol

Tayfun Akçay

Kemal Erimtan

Ahmet Müçteba

Halit Tural

Banu Kaleağası Gürmen

Yedek listesi:

Hasan Vedat Gürer

Huriye Cumhuriyet Sahin

Hüsnü Serdar Gökcan

Yalçın Veziroğlu

Mehmet Yılmaz

Burak Elmas tarafından sunulan listede yer alan isimlerin başarısı her aşamada görülürken divan kurulu tarafından değerlendirmeler merak konusu oldu. 19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçiminde taraftarlarda sabırsızlıkla bekliyor olması da heyecanları arttırdı. Burak Elmas'ın sunduğu liste karışısında verilecek karar başkanlık seçimi sonrası açıklanacağı da duyuruldu.