Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan liste verildi

Galatasaray Kulübünde başkan seçimi öncesi hazırlıklar başladı. Adaylarda listeler gelmeye devam ederken Burak Elmas’ta 44 kişiden oluşan listesini divan kuruluna sundu. Elmas Galatasaray hakkında söylemleri ile beğeni toplamayı başarırken listeyi verirken şu ifadeleri kullandı; ‘’ başkanlık süreci bizim için bir iktidar mücadelesi değil. Galatasaray’ın aydınlık geleceği için verdiğimiz bir mücadele. Maalesef hukuksuzluk şekilde başka hazırlanmamış adaylara imkan sağlamak adına iptal edilen seçim için mecburen tekrar imzalarımızı ve listelerimizi teslim ettik. Galatasaray için elimizden geleni vermeye hazırız. Şartlar ne olursa olsun, tarih ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray, geleceği için önemli bir seçim bizi bekliyor. ‘’ diyerek konuştu.
Başkan adayı Burak Elmas’ın divan kuruluna sunduğu liste şu şekildedir;
Başkan adayı:
- Burak Elmas
Asil liste:
- Burak Elmas
- Ali Polat Bengiserp
- Mehmet Remzi Sanver
- Başak Karaca
- Bikem Ardakoç Kanık
- Turhan Özen
- Burçak Emre Zorlu
- Şükrü Köksal Ünlü
- Mustafa Özgür Kalelioğlu
- Rezan Epözdemir
- Özgür Işıtan Gün
Yönetim yedek listesi:
- İbrahim Reha Keskin
- Selim Sefada
- Abdulvahap Gazi Tanrıverdi
- Mehmet Polat Kalafatoğlu
- Ahmet Ozan Şener
Denetim Kurulu
Asil liste:
- Asaf Savaş Akat
- Tolga Erem
- Emre Şahsuvaroğlu
Yedek listesi:
- Barış Nane
- Anıl Mertol
- Nazımcan Angın
Sicil kurulu
Asil liste:
- Recep Şükrü Ergün
- Gülbin Erduran
- Mehmet Mustafa Kemal Yalman
- Sedat Besen
- Sebla Kesim
- İlknur Gündem
- Halim Neyzi
Yedek listesi:
- Zeynep Lale Özkut
- Adli Bora Palaska
- Ali Mert Ramazanoğulları
Disiplin kurulu
Asil liste:
- Osman Alp Yalman
- Mithat Can Baydarol
- Tayfun Akçay
- Kemal Erimtan
- Ahmet Müçteba
- Halit Tural
- Banu Kaleağası Gürmen
Yedek listesi:
- Hasan Vedat Gürer
- Huriye Cumhuriyet Sahin
- Hüsnü Serdar Gökcan
- Yalçın Veziroğlu
- Mehmet Yılmaz
Burak Elmas tarafından sunulan listede yer alan isimlerin başarısı her aşamada görülürken divan kurulu tarafından değerlendirmeler merak konusu oldu. 19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçiminde taraftarlarda sabırsızlıkla bekliyor olması da heyecanları arttırdı. Burak Elmas'ın sunduğu liste karışısında verilecek karar başkanlık seçimi sonrası açıklanacağı da duyuruldu.