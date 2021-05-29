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Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan liste verildi

Sarı kırmızılı takımda başkanlık hazırlıkları devam ediyor. Galatasaray Kulübünün 19 Haziran tarihinde yapılacak başkanlık seçimi için düzenlemeler yapıldı. Başkanlığa aday olan isimlerden Burak Elmas kendi listesini Galatasaray Kulübüne sundu. Divan Kurulu tarafından gelecek karar sabırsızlıkla bekleniyor. İşte başkanlık seçimi hakkında detaylar haberimizde

29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:56
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan liste verildi
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Galatasaray Kulübünde başkan seçimi öncesi hazırlıklar başladı. Adaylarda listeler gelmeye devam ederken Burak Elmas’ta 44 kişiden oluşan listesini divan kuruluna sundu. Elmas Galatasaray hakkında söylemleri ile beğeni toplamayı başarırken listeyi verirken şu ifadeleri kullandı; ‘’ başkanlık süreci bizim için bir iktidar mücadelesi değil. Galatasaray’ın aydınlık geleceği için verdiğimiz bir mücadele. Maalesef hukuksuzluk şekilde başka hazırlanmamış adaylara imkan sağlamak adına iptal edilen seçim için mecburen tekrar imzalarımızı ve listelerimizi teslim ettik. Galatasaray için elimizden geleni vermeye hazırız. Şartlar ne olursa olsun, tarih ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray, geleceği için önemli bir seçim bizi bekliyor. ‘’ diyerek konuştu.

Başkan adayı Burak Elmas’ın divan kuruluna sunduğu liste şu şekildedir;

Başkan adayı:

  • Burak Elmas

Asil liste: 

  • Burak Elmas
  • Ali Polat Bengiserp
  • Mehmet Remzi Sanver
  • Başak Karaca
  • Bikem Ardakoç Kanık
  • Turhan Özen
  • Burçak Emre Zorlu
  • Şükrü Köksal Ünlü
  • Mustafa Özgür Kalelioğlu
  • Rezan Epözdemir
  • Özgür Işıtan Gün

Yönetim yedek listesi:

  • İbrahim Reha Keskin
  • Selim Sefada
  • Abdulvahap Gazi Tanrıverdi
  • Mehmet Polat Kalafatoğlu
  • Ahmet Ozan Şener

Denetim Kurulu

Asil liste:

  • Asaf Savaş Akat
  • Tolga Erem
  • Emre Şahsuvaroğlu

Yedek listesi:

  • Barış Nane
  • Anıl Mertol
  • Nazımcan Angın

Sicil kurulu

Asil liste:

  • Recep Şükrü Ergün
  • Gülbin Erduran
  • Mehmet Mustafa Kemal Yalman
  • Sedat Besen
  • Sebla Kesim
  • İlknur Gündem
  • Halim Neyzi

Yedek listesi:

  • Zeynep Lale Özkut
  • Adli Bora Palaska
  • Ali Mert Ramazanoğulları

Disiplin kurulu

Asil liste:

  • Osman Alp Yalman
  • Mithat Can Baydarol
  • Tayfun Akçay
  • Kemal Erimtan
  • Ahmet Müçteba
  • Halit Tural
  • Banu Kaleağası Gürmen

Yedek listesi:

  • Hasan Vedat Gürer
  • Huriye Cumhuriyet Sahin
  • Hüsnü Serdar Gökcan
  • Yalçın Veziroğlu
  • Mehmet Yılmaz

Burak Elmas tarafından sunulan listede yer alan isimlerin başarısı her aşamada görülürken divan kurulu tarafından değerlendirmeler merak konusu oldu. 19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçiminde taraftarlarda sabırsızlıkla bekliyor olması da heyecanları arttırdı. Burak Elmas'ın sunduğu liste karışısında verilecek karar başkanlık seçimi sonrası açıklanacağı da duyuruldu. 


Son Güncelleme: 29.05.2021 10:56
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBaşkan AdayıBurak Elmas
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