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Galatasaray Bankalar Birliği ile görüşme gerçekleştirdi! 5 yıllık vade 12 yıla çıkarıldı!

Geçtiğimiz yıl Bankalar Birliği ile anlaşma imzalayan Galatasaray 5 yıl olan vade seçeneğini 12 yıla çıkarmak için yeni bir görüşme talep etti. Yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılırken yaz transfer döneminin sonunda Galatasaray'ın transfer yapması bekleniyor.

08 Eylül 2020 Salı 17:48
Galatasaray Bankalar Birliği ile görüşme gerçekleştirdi! 5 yıllık vade 12 yıla çıkarıldı!
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Bankalar Birliği ile ilk sözleşme imzalayan takım olan Galatasaray transfer sezonunun sonunda eksiklerini tamamlayarak gelecek sezon bütçesini düşünmeye devam ediyor. Son yapılan açıklamalar sonrasında Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz’in bankalar birliği ile görüşme talep ettiği açıklandı.

5 yıl olan vadeyi 12 yıla çıkarabilmek için bankalar birliği ile görüşecek olan Mustafa Cengiz anlaşmalarda sona gelindiğini açıkladı. Vadelerin 2030 yılına kadar uzatılması amaçlanırken bu sayede Galatasaray’ın kasasına 230 milyon TL kalacağı belirtildi.


Geçtiğimiz yıl Bankalar Birliği ile 1.1 milyar TL borç yapılandırması konusunda anlaşma sağlayan Galatasaray bu sayede 850 Milyon TL’lik kulüp borcunu ödeyerek kasasını 250 milyon TL arttırmıştı.

5 yıl olarak imzalanan bankalar birliği anlaşmasının süresini uzatmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray’da anlaşma süresinin 12 yıla uzatılabilmesi için Mustafa Cengiz Bankalar birliği ile görüşme talep etmişti.

Prosedür görüşmelerine büyük adım atılarak anlaşmanın yakın olduğu açıklanırken bu sayede Galatasaray kasasının 250 milyon TL’lik ek gelir elde ederek transferin son günlerinde hareketlenmesi amaçlanıyor.

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 17:48
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBankalar Birliği
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