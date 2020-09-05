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Galatasaray Babel ve Belhanda'dan maaş indirimi talep etti!

Eksikleri olmasına rağmen halen transfer yapmayan Galatasaray'dan yapılan açıklama ile birlikte yüksek maaşlı oyuncularla görüşme talep edildiği belirtildi. Özellikle Belhanda ve Babel'in takımdan gönderilmesine sıcak bakılsa da teklifin gelmemesi oyuncularla görüşmelerin başlamasının nedeni olarak gösterildi.

05 Eylül 2020 Cumartesi 23:00
Galatasaray Babel ve Belhanda'dan maaş indirimi talep etti!
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Transfer sezonunun sessiz takımlarından olan Galatasaray’da yüksek maaş alan oyuncuların satışları için izin çıkmasına rağmen Ryan Babel ve Younes Belhanda için teklif gelmemesi sonrasında Galatasaray yönetimi oyuncularla görüşme kararı aldı.


Alınan karar sonrasında oyuncular merkeze çağırılırken oyuncuların maaşlarında indirime gidilmesi konusunda görüşme yapılacağı belirtildi.

Yıllık 3.3 milyon Euro para alan Belhanda’nın maaşının 2.5 milyon Euro’ya düşürülmesi istenirken, Ryan Babel’in ise aldığı 2.5 milyon Euroluk yıllık maaşın 1.75 milyon Euro’ya düşürülmesi istendi. Oyuncuların görüşme sonrasında ne cevap verdikleri açıklanmazken ilerleyen günlerde konu hakkında net açıklama yapılması bekleniyor.



Son Güncelleme: 05.09.2020 23:00
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBabelBelhandaMaaş Indirimi
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