Galatasaray, Aytemiz Alanyspor'a konuk oluyor

Süper Lig’in lideriile bu sezonun flaş takımıkarşı karşıya geliyor. Süper Lig’in 24. haftasında karşı karşıya gelen iki ekip kıyasıya bir mücadele içerisine girecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan müsabaka saat 19:00’da başladı. Maçın hakemi Zorbay küçük olarak belirlendi. Geride kalan 25 haftada bir haftayı bay geçen Galatasaray 24 maç sonunda 16 galibiyet aldı. Üç beraberlik alan İstanbul ekibi beş kez yenildi. Galatasaray 26. haftaya 51 puanla ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın önünde birinci sırada girdi.

Teknik direktörlüğünü Çağdaş Atan’ın yaptığı Antalya temsilcisi Yytemiz Alanyaspor 26. haftaya beşinci sırada girdi. Şimdiye kadar oynadığı 24 karşılaşmada 12 galibiyet alan Antalya temsilcisi, altı beraberlik ve altı yenilgi aldı. 42 puan toplayan Alanyaspor iyi bir sezon geçiriyor.