Galatasaray Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray Gaziantep FK maçının ardından Neftçi Bakü karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Terim son transferlerle birlikte UEFA kadrosunu belirledi. Sarı kırmızılı ekip UEFA’ya kadroyu bildirdi.
Listede yer alan oyuncular;
Bu isimlerin dışında sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile yeni transferlerden Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ileAhmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ile Ozonwafor listede yer almadı.
17 Eylül Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turu maçı Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma tek maçlı eleme sistemiyle oynanırken, karşılaşmanın galibi Renova Hajduk Split karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
Son Güncelleme: 13.09.2020 22:07