Galatasaray Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray Gaziantep FK maçının ardından Neftçi Bakü karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Terim son transferlerle birlikte UEFA kadrosunu belirledi. Sarı kırmızılı ekip UEFA’ya kadroyu bildirdi.

Listede yer alan oyuncular;

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne

Bu isimlerin dışında sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile yeni transferlerden Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ileAhmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ile Ozonwafor listede yer almadı.

17 Eylül Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turu maçı Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma tek maçlı eleme sistemiyle oynanırken, karşılaşmanın galibi Renova Hajduk Split karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.