Galatasaray ara transfer dönemi planlarını yaptı!

Ocak ayı ara transfer döneminin başlaması ile takımlar çalışmalarına başlarken ikinci yarıya iddialı girmek isteyen Galatasaray ince eleyip sık dokumaya karar verdi. Risk almadan eksik bölgelere transfer yapmak isteyen Galatasaray’da isimler belli olmaya başladı.

Fatih Terim’in yönetimden ısrarla istediği isim geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru olurken oyuncu ve menajeri ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Galatasaray tarafından Onyekuru’ya zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapılacağı belirtilirken yönetimin de Monaco kulüp yöneticileri ile görüşmelere devam ettiği açıklandı.

Aynı zamanda orta sahaya da transfer yapmak isteyen Galatasaray Taylan Antalyalı’nın yedeği olabilecek genç isimlere yönelmek istiyor. Kasımpaşa’da forma giyen Aytaç’ı listeye alan Galatasaray yönetimi aynı zamanda yine geçmiş sezonlarda takımda olan kiralık oyuncu Seri için Fulham ile görüşmelere başladı.

Seri için Fulham ile resmi görüşme sağlanmazken altenatif olarak düşünülen seri için girişimlerin ilerleyen günlerde kesinleşeceği belirtildi.