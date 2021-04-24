Galatasaray- Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular

Süper Lig’de ligin bitmesine az bir zaman kala Galatasaray şampiyonluk için çabalamaya devam ediyor. Şimdi ise Ersun Yanal’ın yönetiminde Antalyaspor’la karşı karşıya olacak.
Galatasaray’ın eksileri
Sarı kırmızılı takımda dört futbolcu farklı sakatlıklarından ötürü maçta yer alamayacak. Bunlar Radamel Falcao, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Covid-19 virüsüne yakalandığı için karantinada olan Mustafa Muhammed. Bunun yanı sıra Oghenekaro Etebo’nun ise sarı kart ceza sınırı var.
Muhtemel 11’ler
Antalyaspor:Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Ali Eren, Ufuk, Serdar, Fredy, Hakan, Amilton, Podolski.
Galatasaray:Muslera, Linnes, Donk, Marco, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Gedson, Kerem, Halil, Babel
Son Güncelleme: 24.04.2021 16:07