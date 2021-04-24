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Galatasaray Antalya deplasmanına hazır! Fatih Terim, maçın 11'lerini sahaya sunuyor.

Süper Lig'in 37'inci haftası için Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oluyor. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışından çekilmemek için maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken takımda olan eksiklikler ise taraftarları tedirgin ediyor. İstifa haberleri ile son günlerin en çok konuşulan ismi Fatih Terim ise takımının ilk 11'lerini netleştirdi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 12:03
Galatasaray Antalya deplasmanına hazır! Fatih Terim, maçın 11'lerini sahaya sunuyor.
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Şampiyon olma yarışında bir türlü beklenilen çıkışı yakalayamayan  Galatasaray bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Deplasmanda göstereceği performansta liderlik koltuğu için vazgeçmediğini göstermeye çalışacak olan sarı-kırmızılı ekip zirvenin 6 puan gerisinde olmasını alacağı galibiyetle değiştirebilecek.

Galatasaray'ın sahaya çıkacağı takımda yaşanan bir takım eksiklikler taraftarları biraz endişelendirirken taraftar grubunun istifasını istediği teknik hoca Fatih Terim ise kalan son 6 maç için yeni bir galibiyet serisi hedeflerken teknik direktöre karşılaşmadan önce ilk 11'leri de netleştirdi.

Saat 20.30'da Antalya Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği belirlenirken geçtiğimiz hafta evinde Trabzonspor ile berabere kalarak tamamladığı karşılaşmada mutlak galibiyet hesapları yapmaya başlayan Galatasaray'da 4 oyuncunun farklı nedenlerden dolayı Antalyaspor'un kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

Sakatlık yaşamaları nedeniyle kadroya giremeyecek olan isimlerin Radamel Falcao, De- Andre Yedlin ve Henry Onyekuru olduğu belirtilirken koronavirüse yakalanan Mostafa Mohamed'in karantinada olması sebebiyle maçta forma giyemeyeceği ifade edildi. Ayrıca Oghenekaro Etebo'nun da sarı kart ceza sınırında olduğu bildirildi.

FATİH TERİM SAVUNMAYI DEĞİŞTİRDİ!

Teknik hoca Terim, maç öncesi aldığı bazı kararlarda savunma alanında değişiklik yaptı ve Luyindama'yı kulübeye çekerek stoper olarak Donk'u sahaya çıkaracak. Sağ bek içim Şener'in yerine de Linnes'e görev verecek olan teknik hoca Trabzon'un karşısındayken kenara alındığı için tepki  gösteren Feghouli'nin de maça kulübede başlamasını uygun gördü.

Son 3 günü kamp için Belek'te geçiren sarı-kırmızılı ekip 6'da 6 hedefine odaklanırken teknik hoca Terim'in takımını motive etmek için büyük uğraş verdiği öğrenildi.

Antalyaspor ve Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Antalyaspor ile sarı kırmızılı ekibin maçı bugün saat 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 2'de canlı olarak yayınlanacak.

HER İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Eren, Veysel, Kudrashov, Bünyamin, Amilton, Fredy, Nuri, Hakan, Gökdeniz ve Sidney..

Galatasaray: Muslera, Donk, Marcao, Linnes, Saracchı, Gedson, Taylan, Emre Akbaba, Kerem, Emre Kılınç ve Halil..




Son Güncelleme: 24.04.2021 12:03
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GalatasarayAntalyasporMaç SaatiIlk 11 LerFatih Terim
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