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Galatasaray, Ankaragücü'nün genç oyuncusuna göz dikti!

Yaz transfer döneminde taraftarların beklentisini karşılayamayan Galatasaray yönetimi devre arasında yeni isimleri takıma dahil etmek için gözlemlerine başladı. Son olarak Ankaragücü'nün 22 yaşındaki oyuncusu Atakan Çankaya ile ilgilenildiği öğrenildi...

04 Kasım 2020 Çarşamba 20:42
Galatasaray, Ankaragücü'nün genç oyuncusuna göz dikti!
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Son olarak yaz transfer döneminde takıma göz dolduracak herhangi bir transfer yapmayan Galatasaray yönetimi taraftarların sert tepkisi ile karşılaşmıştı. Teknik Direktör Fatih Terim ile kulüp yönetiminin arası, istenen transferlerin gerçekleştirilmemesinden dolayı bozulmuştu ve neredeyse taraflar arasında büyük bir kriz yaşanacaktı.


Bu gelişmeler sonrasında Galatasaray yönetimi Fatih Terim ile Ocak ayında gerçekleştirilecek transferler üzerine sık sık görüşmeler yapmaya başladı. Fatih Terim’in orta sahaya kesinlikle bir transfer yapılmasını istemesi sonrasında eski Galatasaraylı Jean Michel Seri ile ilgili çalışmaların başlatıldığını ifade edildi. Diğer yandan farklı isimler üzerine de çalışıldığı aktarıldı.

Milliyet’in yaptığı habere bakıldığında Galatasaray’ın ilgilendiği isimler arasında Ankaragücü’nün 22 yaşındaki genç oyuncusu Atakan Çankaya yer aldı. Temposu ve fiziği ile ön plana çıkan genç oyuncunun transfer sezonuna kadar takibinin sürdürüleceği ve sonrasında transferi için çalışmalara başlanacağı bildiriliyor. Elde edilen bilgilere göre asıl mevkisi ön libero olan Atakan Çankaya stoper bölgesinde de oynayabiliyor. Çankaya’nın değerinin ise 250.000 Euro civarında olduğu öne sürülüyor.



Son Güncelleme: 04.11.2020 20:42
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih TerimAtakan ÇankayaAnkaragücü
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