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Galatasaray Alanyaspor Türkiye kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Kupası GS maçı muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Sarı kırmızı takım ile Alanyaspor karşılaşacak. Maç hangi kanalda yayınlanacak? Çeyrek final maçı hakkında detaylar merak edilmektedir.

09 Şubat 2021 Salı 23:23
Galatasaray Alanyaspor Türkiye kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Kupası GS maçı muhtemel 11'leri
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Galatasaray ve Alanyaspor çeyrek final için mücadele edecekler. Karşılaşma yarın akşam Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşecek. Kazanan takım yarı finale yükselecektir. Karşılaşmanın hangi tarihte ve saatte gerçekleşeceği merak edilmektedir.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı 10 Şubat Çarşamba akşamı futbolseverlere sunulacak.

Maç saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma ATV ekranlarında saat 20.45’te yayınlanacaktır.

Tahmini ilk 11

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Etobo, Belhanda, Ömer Bayram, Kerem, G. Fenandes, Falcao.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Efecan, Bareiro.



Son Güncelleme: 09.02.2021 23:23
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAlanyaspor
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