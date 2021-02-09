Galatasaray Alanyaspor Türkiye kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Kupası GS maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray ve Alanyaspor çeyrek final için mücadele edecekler. Karşılaşma yarın akşam Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşecek. Kazanan takım yarı finale yükselecektir. Karşılaşmanın hangi tarihte ve saatte gerçekleşeceği merak edilmektedir.

Maç saat kaçta başlayacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı 10 Şubat Çarşamba akşamı futbolseverlere sunulacak.

Karşılaşma ATV ekranlarında saat 20.45’te yayınlanacaktır.

Tahmini ilk 11

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Etobo, Belhanda, Ömer Bayram, Kerem, G. Fenandes, Falcao.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Efecan, Bareiro.