Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?

Galatasaray Alanyapsor mücadelesinde 21 kişilik oyuncu kadrosuna Mbaye Diagne dahil edilmedi. Fatih Terim, son 2 resmi karşılaşmada kadroda olmasına rağmen Senegalli futbolcuya süre vermedi. Bu nedenle Galatasaray Alanyaspor karşılaşmasında kadro dışında kaldı.

Başarılı futbolcu bu olayın üzerine sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Paylaşımını kaldıran Mbaye Diagne, sildiği yazısında Fatih Terim’in oyuncu tercihlerini eleştiri olarak yorumladığını belirtmişti.

Fatih Terim Mbaye Diagne yerine daha iyi oyuncuları tercih ettiğini ifade etti. Terim, kadroda olmasına rağmen Mbaye Diagne’ye süre vermediği maç sonrasında gelen soruları şöyle yanıtladı: “Hafta içinde daha iyi çalışan oyuncular kadroya aldım.”

