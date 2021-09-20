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Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?

Galatasaray Alanyaspor karşılaşması sona erdi. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği maça Mbaye Diagne katılmadı. 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmeyen forvet oyuncusunun neden kadro dışı kaldığı ise merak konusu oldu. Peki Mbaye Diagne neden kadro dışı kaldı? İşte detaylar…

20 Eylül 2021 Pazartesi 01:24
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
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Galatasaray Alanyapsor mücadelesinde 21 kişilik oyuncu kadrosuna Mbaye Diagne dahil edilmedi. Fatih Terim, son 2 resmi karşılaşmada kadroda olmasına rağmen Senegalli futbolcuya süre vermedi. Bu nedenle Galatasaray Alanyaspor karşılaşmasında kadro dışında kaldı. 

Başarılı futbolcu bu olayın üzerine sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Paylaşımını kaldıran Mbaye Diagne, sildiği yazısında Fatih Terim’in oyuncu tercihlerini eleştiri olarak yorumladığını belirtmişti.

Fatih Terim Mbaye Diagne yerine daha iyi oyuncuları tercih ettiğini ifade etti. Terim, kadroda olmasına rağmen Mbaye Diagne’ye süre vermediği maç sonrasında gelen soruları şöyle yanıtladı: “Hafta içinde daha iyi çalışan oyuncular kadroya aldım.”


Son Güncelleme: 20.09.2021 01:24
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih TerimMbaye Diagne Neden Kadro Dışı KaldıGalatasaray Alanyaspor Maçı
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