Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?

Galatasaray Alanyapsor mücadelesinde 21 kişilik oyuncu kadrosuna Mbaye Diagne dahil edilmedi. Fatih Terim, son 2 resmi karşılaşmada kadroda olmasına rağmen Senegalli futbolcuya süre vermedi. Bu nedenle Galatasaray Alanyaspor karşılaşmasında kadro dışında kaldı.
Fatih Terim Mbaye Diagne yerine daha iyi oyuncuları tercih ettiğini ifade etti. Terim, kadroda olmasına rağmen Mbaye Diagne’ye süre vermediği maç sonrasında gelen soruları şöyle yanıtladı: “Hafta içinde daha iyi çalışan oyuncular kadroya aldım.”
Son Güncelleme: 20.09.2021 01:24