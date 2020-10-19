Galatasaray Alanyaspor maçı şifresiz yayınlayan kanallar hangileridir? GS Alanya maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar

Milli aranın ardından Süper Lig maçları başladı. Futbol seveler Süper Lig’in 5. Haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. 19 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 20:00’de oynanacak karşılaşma Beinsport 1 ekranlarında yayınlanacak.
İki takım arasında önceki sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray ilk maçı 1-0 kazanmış ikinci maçı ise Alanyaspor 4-1’lik skorla kazanmıştı.
Galatasaray Alanyaspor maçı şifresiz nasıl izlenir?
Bu akşam saat 20:00’de oynanacak karşılaşma Bein sport 1 ekranlarında yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanmıyor.
Son Güncelleme: 19.10.2020 17:28