Galatasaray Alanyaspor maçı şifresiz yayınlayan kanallar hangileridir? GS Alanya maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar

Milli aranın ardından Süper Lig maçları başladı. Futbol seveler Süper Lig’in 5. Haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. 19 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 20:00’de oynanacak karşılaşma Beinsport 1 ekranlarında yayınlanacak.

Galatasaray ligin ilk 4 haftasında 7 puan toplarken 5. Sırada yer alıyor. Öte yandan Alanyaspor ise ilk 4 haftada aldığı 10 puanla zirvede yer alıyor. Alanyaspor geçen hafta Hatayspor’u 6-0’la geçerken ligde iddiasını ortaya koymuş, ev sahibi Galatasaray’da ise Kasımpaşa beraberliği ile büyük eleştiri almıştı.

İki takım arasında önceki sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray ilk maçı 1-0 kazanmış ikinci maçı ise Alanyaspor 4-1’lik skorla kazanmıştı.

Galatasaray Alanyaspor maçı şifresiz nasıl izlenir?

Bu akşam saat 20:00’de oynanacak karşılaşma Bein sport 1 ekranlarında yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanmıyor.