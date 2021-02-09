Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibi Fenerbahçe’yi yenerek Süper Lig’de zirveye oturan ve oldukça moralli olan Galatasaray, ligde son 5 maçını kaybetmeyen ve iyi bir form yakalayan Alanyaspor’u konuk edecek.
Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman?
Galatasaray ile Alanyaspor’u karşı karşıya getirecek çeyrek final mücadelesi, 10 Şubat Çarşamba günü saat 20:45’te oynanacak. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Mücadele A Spor ekranların naklen yayınlanacak ve taraftarlarla buluşacak.
Son Güncelleme: 09.02.2021 16:50