Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibi Fenerbahçe’yi yenerek Süper Lig’de zirveye oturan ve oldukça moralli olan Galatasaray, ligde son 5 maçını kaybetmeyen ve iyi bir form yakalayan Alanyaspor’u konuk edecek.

Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman?

Son 16 turunda Yeni Malatyspor’u penaltılarla eleyen Galatasaray, Erzurumspor’u rahat geçen Alanyaspor’u ağırlayacak. Galatasaray’da bir süredir sakat olan Feghouli ve derbide sakatlanan Saracchi forma giyemeyecek. Yeni transfer Gedson Fenandes’in ise kadroda olması bekleniyor.

Galatasaray ile Alanyaspor’u karşı karşıya getirecek çeyrek final mücadelesi, 10 Şubat Çarşamba günü saat 20:45’te oynanacak. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Mücadele A Spor ekranların naklen yayınlanacak ve taraftarlarla buluşacak.