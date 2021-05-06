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Galatasaray 2021 Başkanlık seçimleri başkan adayları listesi

Galatasaray Spor Kulübü'nün 29 Mayıs 2021 tarihindeki düzenlenecek başkanlık seçimi için adaylığını koyan isimler belli oldu. Adaylığını resmi olarak duyuran 3 kişi bulunmakta. Galatasaray 2021 başkanlık seçimleri başkan adayları listesi merak ediliyor. Taraftarlar, yeni başkan adaylarının kim olacağını araştırıyor. İşte Galatasaray 2021 Başkanlık seçimleri aday listesi.. Tüm bilgiler haberimizde..

06 Mayıs 2021 Perşembe 20:02
Galatasaray 2021 Başkanlık seçimleri başkan adayları listesi
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Galatasaray 2021 başkan adayları listesi açıklandı!

Galatasaray takımında 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesi adaylar belirlendi. Şu ana kadar 3 isim, resmen adaylığını duyurdu. 2021 Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimi, seçimli olağan genel kurulda 38. Galatasaray Başkanını belirlemek için yapılacak olan seçimdir. Bu seçimden önce, 14 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan seçimli olağanüstü genel kurul, Türkiye’de COVİD_19 pandemisi önlemleri sebebiyle iptal edildi.

Galatasaray Başkan Adayları 

-Burak Elmas

Olağan genel kuruldaki başkanlık seçimi için adaylığını koyacağını söyleyen ilk kişi Burak Elmas oldu. Elmas, 3 Mart 2021 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında adaylığını ve başkanlık için yarışacak olan kadrosunu açıkladı. Elmas’ın ekibinde Asaf Savaş Akat, Işıtan Gün,Polar Bengiserp, Remzi Sanver,Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kalelioğlu, Fatih Birol, Ozan Şener, Elif Uzuner, Özen Kuzu, Mehmet Şenol ve Serhat Demirel yer alıyor. Elmas, daha önce 3 defa GS yönetimlerinde futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. 

Metin Öztürk

Daha önce Mayıs 2018 tarihinde Dursun Özbek’İn listesinden aday olan Öztürk, seçilememişti. Öztürk, Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurulda aday olacağını söylemişti. İptal olan genle kuruldan sonra Mayıs 2021 tarihinde yapılacak olan seçimde aday olacağını söyledi. Eğer başkan olarak seçilirse teknik direktör Fatih Terim ile devam edeceğini açıklayan Öztürk, başkan olduktan sonra 1 yıl içerisinde 4 adet antrenman sahası yapacağını vaadetti.

Eşref Hamamcıoğlu 

2018 yılında Divan Kurulu Başkanı seçilen ve Nisan 2021 tarihinde  bu görevi bitecek olan Eşref Hamamcıoğlu, 8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına aday olduğunu söyledi. Hamamcıoğlu, Galatasaray'ı daha dengeli ve şeffaf bir yapıya kavuşturacağını da belirtti. Kulübün 6656 numaralı üyesi Tuncer Hunca, Bizim bir andımız var sloganıyla 15 Mart 2021'de adaylığını açıkladı. Hunca, daha önce Mayıs 2018'de yapılan seçimde Ozan Korkut'un listesinde yer almış ama seçilememişti. Hunca, 3 Mayıs'ta Eşref Hamamcıoğlu lehine adaylıktan çekildi. 

Adaylar ve Seçim 

Galatasaray Spor Kulübü tüzüğüne göre başkan adayı olabilmek için genle kurula katılma hakkına sahip minimum 100 üyenin adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Divan Kurulu Başkanlığına önermesi gerekmektedir. Bu nedenle adaylar, genel kurul yapılacağı gün belirlenecektir. Renk seçimi 7 Mayıs tarihinde olacak. Bu nedenle aday adayları en geç 7 Mayıs tarihinde kadar listelerini gönderecek. Burak Elmas, başkan adaylığı için gerekli belgeleri 28 Nisan 2021’de Divan Kurulu’na verdi. Listesini Divan Kurulu’na veren ikinci isim Metin Öztürk oldu. 216 üyenin imzasıyla verilen dilekçeyle Öztürk’ün adaylığı da kesinleşti. GS yönetimi, 5 Mayıs 2021 tarihinde 22-29 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimi, pandemi önlemleri nedeniyle en yakın tarihte gerçekleştirmek üzere iptal etti. İstanbul Valiliği, seçimin yapılabileceğine dair yazıyı GS, yönetimine gönderdi.




Son Güncelleme: 06.05.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray2021Başkanlık Seçimi
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