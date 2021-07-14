Galatasaray 2021-2022 yeni sezon forması fiyatı ne kadar, kaç TL?

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig’den önce Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına çıkacak Galatasaray’ın maçlarda giyeceği formalar da resmiyet kazandı. Daha önceden sosyal medyaya sızdırılan formaların yine parçalı forma sistemi ile tasarlandığı belirtildi. Sarı kırmızılı takımın iç saha ve deplasman formaları GS Store mağazalarında satışa sunuldu.

İç saha formasındaki klasik düz parçalı forma dizaynının yerine çapraz bir parçalı forma dizaynına geçildi. Deplasman formasında ise genellikle siyah tonların hakim olduğu görüldü.

Formaların satışa sunulmasından sonra Galatasaray taraftarı forma fiyatlarının ne kadar olduğunu öğrenmek üzere intenete yöneldi. Peki forma fiyatları ne kadar?

Galatasaray’ın iç saha ve deplasmanda giyeceği formaların adedi 399 TL fiyatı ile alıcılarını bekliyor olacak.