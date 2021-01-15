Galatasaray 20 yaşında ki genç yıldıza kancayı taktı!

Sezon başından beri kadroda eksikleri olan Galatasaray ara transfer döneminde ince eleyip sık dokuyor. Başkan Cengiz’in açıklamaları sonrasında maddi açıdan çok kötü durumları olduğu kesinleşen Galatasaray genç ve yetenek vadeden oyunculara yönelmeye karar verdi. Orta sahaya hücumcu oyuncu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray’da 20 yaşında ki orta saha oyuncusu Emmanuel Toku görüşmelerine başlandığı açıklandı.

Resmi temasların kurulduğu ve ilerleyen günlerde teklifin yapılacağı 20 yaşında ki Ganalı oyuncu Toku için çalışmalar devam ediyor.

Danimarka 2. Lig ekiplerinde Fremad Amagar takımında forma giyen Toku bu sezon forma giydiği 20 resmi maçta 9 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray teklif yapacak

20 yaşında ki oyuncu için 500 bin Euro teklif yapan Galatasaray’dan Danimarkalı ekip 1,5 milyon Euro talep etti. 2023 yılına kadar Danimarka ekibinde sözleşmesi bulunan Toku için girişimlere devam ediliyor.