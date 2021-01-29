Galatarasay'dan resmi açıklama! Mostafa Mohamed, sarı kırmızı renklere bağlandı

Zamalek Kulübünde oynayan yıldız futbolcu Mostafa Mohamed, Galatasaray Spor Kulübü ile anlaştı. 1,5 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlanan futbolcu için 2 milyon dolar ödendi.
MUSTAFA MOHAMED KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Mustafa Mohamed, 28 Kasım 1997'de Mısır'ın Kahire şehrinde doğdu. 13 yaşındayken futbola Dina Farms takımınsa oynayarak başladı. Daha sonra Wadi Digle takımında geçti. Yıldız oyuncu 18 yaşındayken Mısır kulüplerinde Zamalek’in gençleri arasına futbol oynamaya başladı.
Mohamed, Zamalek kulübünde oynadığı süre içerisinde 5 maça çıktı. 2018-2019 sezonunda El-Ceyş (Ordu) takımına geçen ve bir maç sırasında yaşadığı sakatlıkta ayak çapraz bağları koptu.Bu sakatlığından sonra nir müddet maçlara çıkmayan futbolcu, 2018-2019 lig sezonunda El-Ceyş (Ordu) takımında transferi gerçekleşti. Sahada toplam 29 maçta 12 gol atan Zamalek yönetiminin dikkatini çeken Mustafa Mohamed, eski kulübüne geri dönüş yaptı