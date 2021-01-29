Galatarasay'dan resmi açıklama! Mostafa Mohamed, sarı kırmızı renklere bağlandı

Zamalek Kulübünde oynayan yıldız futbolcu Mostafa Mohamed, Galatasaray Spor Kulübü ile anlaştı. 1,5 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlanan futbolcu için 2 milyon dolar ödendi.

MUSTAFA MOHAMED KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada yıldız oyuncunun bu yılın Aralık ayına kadar 4 milyon dolar tutarında satın alma opsiyonun kulüpte bulunduracağı belirtilirkenanlarıyla ilgili görüntüler ise sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Galatasaray, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Türk bayrağı emojisi olan bir paylaşım yaparakhaberi duyurulurken yapılan resmi açıklama sonrası bir açıklama yapan Zamalek Basın Sözcüsü Essam Salem, Mostafa Mohamed'in de Galatasaray'da oynamak istediğini ve bu sebep dahilinde anlaşmanın kabul edildiğini söyledi.

Mustafa Mohamed, 28 Kasım 1997'de Mısır'ın Kahire şehrinde doğdu. 13 yaşındayken futbola Dina Farms takımınsa oynayarak başladı. Daha sonra Wadi Digle takımında geçti. Yıldız oyuncu 18 yaşındayken Mısır kulüplerinde Zamalek’in gençleri arasına futbol oynamaya başladı.

Mohamed, Zamalek kulübünde oynadığı süre içerisinde 5 maça çıktı. 2018-2019 sezonunda El-Ceyş (Ordu) takımına geçen ve bir maç sırasında yaşadığı sakatlıkta ayak çapraz bağları koptu.Bu sakatlığından sonra nir müddet maçlara çıkmayan futbolcu, 2018-2019 lig sezonunda El-Ceyş (Ordu) takımında transferi gerçekleşti. Sahada toplam 29 maçta 12 gol atan Zamalek yönetiminin dikkatini çeken Mustafa Mohamed, eski kulübüne geri dönüş yaptı