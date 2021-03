Gabriel Deck ve Walter Tavares'in taşıması ile Madrid Zenit'i devirdi

Turkish Airlines EuroLeague 28. haftada Zenit, Real Madrid’i ağırladı. Maçta nefes nefese geçen anlar yaşanırken konuk olan takım karşılaşmadan 71 – 75 skor ile galip ayrıldı. Bu sonuç ile Real Madrid 17. galibiyetini almış olurken Zenit de 27. karşılaşmasında 11. yenilgisini almış oldu.

Zenit takımında Kevin Pangos on dört sayı – altı asist ile oynarken Baron Billy ise on iki sayı ile oyunu sürdürdü. Rus takımında Alex Poythress da on bir sayı ile devam etti.

Real Madrid takımında Gabriel Deck on beş sayı ile oyunu sürdürürken Walter Tavares ise on altı sayı – dokuz ribaund ile takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Çeyrek skor sonuçları:

1. çeyrek: 13-24

2. çeyrek: 29-38

3. çeyrek: 58-52

4. çeyrek: 71-75