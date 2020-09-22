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Futgolf turnuvasının 3. ayağı Serik'te gerçekleştirildi

Antalya’nın Serik ilçesinde futgolf turnuvası düzenlendi. Turnuvadan görüntüler paylaşılırken, turnuva büyük bir ilgi gördü. 2 gün süren turnuva National Golf Kulüp’te gerçekleştirildi.

22 Eylül 2020 Salı 18:56
Futgolf turnuvasının 3. ayağı Serik'te gerçekleştirildi
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Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde bulunan National Golf Kulüp’te düzenlenen tunuva 2 gün sürdü. Futbol ve golf sporunun birleştirilerek oynanan oyun büyük ilgi gördü. Oyuncular golf sahasında toplara bu sefer ayaklarıyla vurdu.


Dünyada 10 yıldır ülkemizde de 5 yıldır düzenlenen futgolfe bu yıl 60 sporcu katıldı. Futgolf Gençlik ve Spor Deneği tarafından düzenlenen organizasyonunun 3. Ayağı gerçekleştirildi. Toplam 6 ayaktan oluşan tunuvanın son üç ayağı İstanbul, Antalya ve Bodrum’da gerçekleştirilecek.

National Golf Kulüp Genel Müdür Bekir Kara organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Kara açıklamasında "Ülkemizde son 5 yıldır futgolf gelişim gösteriyor. Futgolf, ayakla oynanan bir spordur. Ülkemizde de yeni gelişen bir spor dalıdır" sözlerine yer verdi.



Son Güncelleme: 22.09.2020 18:56
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Anahtar Kelimeler:
SerikGolfFutbol
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