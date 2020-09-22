Futgolf turnuvasının 3. ayağı Serik'te gerçekleştirildi

Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde bulunan National Golf Kulüp’te düzenlenen tunuva 2 gün sürdü. Futbol ve golf sporunun birleştirilerek oynanan oyun büyük ilgi gördü. Oyuncular golf sahasında toplara bu sefer ayaklarıyla vurdu.
National Golf Kulüp Genel Müdür Bekir Kara organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Kara açıklamasında "Ülkemizde son 5 yıldır futgolf gelişim gösteriyor. Futgolf, ayakla oynanan bir spordur. Ülkemizde de yeni gelişen bir spor dalıdır" sözlerine yer verdi.
Son Güncelleme: 22.09.2020 18:56